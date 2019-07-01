Алена Шоптенко призналась, что не может находиться с сыном круглые сутки



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Алена Шоптенко с сыном instagram.com/alena_shoptenko

Хореограф рассказала о маленьком сыне

Украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко – молодая работающая мама. Помимо основной деятельности, в графике у Алены есть и участие в телеэфирах и различных съемках. Недавно хореограф стала участницей шоу «Хто зверху?» на Новом канале. За кулисами проекта она рассказала, как регулирует свой график, и пользуется ли услугами няни для ее годовалого сына Алексея.

«К сожалению, сама не справляюсь, – говорит Алена. – Я же активно работающая мама – так получилось, что мне пришлось выйти из декрета через месяц после рождения ребенка. У нас есть прекрасная няня, которая всегда подстрахует. Но любое свободное время я провожу с малым. Так скучаю, что, бывает, отменяю все дела, няню и остаюсь с ним дома – только я и он. В выходные всегда с малышом. И на неделе пытаюсь быть тоже – форсирую график, чтобы по максимуму все успеть за 3-4 дня, а потом быть дома».

Кроме того, Алена призналась, что не прочь отправиться с малышом на отдых этим летом.

«Я бы очень хотела показать малому море. Сама люблю море, и мне бы хотелось, чтобы он поплавал в соленой водичке. Мы с мужем планируем выехать всей семьей на отдых. Сын у нас очень подвижный парень, и нет ничего важнее, чем его изучение мира! Кстати, он сейчас активно начал вставать и ходить с опорой».