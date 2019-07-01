Дочь Евгения Кошевого попала в финал шоу «Голос.Діти»
Варя Кошевая
11-летняя Варя продолжит бороться за победу в проекте
Дочери одного из лидеров проекта «Квартал 95» удалось не только удивить судей вокального шоу, но и пробиться в финал.
Вчера вечером состоялся еще одни выпуск «Голос.Діти» и зрители имели возможность увидеть этап «нокауты», где участники за шаг до финала боролись за место в шоу.
На сцене также выступала и 11-летняя дочь Евгения Кошевого, которая уже второй раз участвует в шоу. Варя Кошевая исполнила на сцене «Голос.Діти» композицию Call Out My Name (The Weeknd).
Члены звездного жюри пришл оценили вокальные способности и харизму девочки и теперь, поклонники шоу увидят Варю Кошевую в финале.