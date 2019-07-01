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    Шоу-биз

    Дочь Евгения Кошевого попала в финал шоу «Голос.Діти»

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    Варя Кошевая - Дочь Евгения Кошевого попала в финал шоу «Голос.Діти»
    Варя Кошевая

    11-летняя Варя продолжит бороться за победу в проекте

    Дочери одного из лидеров проекта «Квартал 95» удалось не только удивить судей вокального шоу, но и пробиться в финал.

    Вчера вечером состоялся еще одни выпуск «Голос.Діти» и зрители имели возможность увидеть этап «нокауты», где участники за шаг до финала боролись за место в шоу.

    На сцене также выступала и 11-летняя дочь Евгения Кошевого, которая уже второй раз участвует в шоу. Варя Кошевая исполнила на сцене «Голос.Діти» композицию Call Out My Name (The Weeknd).

    Члены звездного жюри пришл оценили вокальные способности и харизму девочки и теперь, поклонники шоу увидят Варю Кошевую в финале.

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