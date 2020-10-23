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    Шоу-биз

    Звезда «Гарри Поттера» выдержала экстремальные роды и стала мамой в третий раз (фото)

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    <p>33-летняя актриса Джесси Кейв сообщила радостную новость</p> <div></div> - Звезда «Гарри Поттера» выдержала экстремальные роды и стала мамой в третий раз (фото)

    33-летняя актриса Джесси Кейв сообщила радостную новость

    instagram.com/jessiecave/

    У кинозвезды и ее мужа, комика Алфи Брауна, родился сын

    33-летняя звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв стала мамой в третий раз. Счастливые супруги назвали ребенка Авраам Бенджамин — сокращенно Бэм. Муж запечатлел актрису с сыном через несколько секунд после завершения родов. Джесси аккуратно и со всей нежностью держала на руках крошечный сверточек.

    Исполнительница роли Лаванды Браун в фильмах о Гарри Поттере рассказала в деталях, как малыш появился на свет.  Оказалось, что актрисе пришлось изрядно понервничать. Сын уж очень спешил познакомиться со своими мамой и папой.

    «Авраам «Бэм» Бенджамин. Наш малыш родился рано утром вчера, через 40 минут после того, как у меня отошли воды. Немного экстремально, но его пинки были такими же на протяжении всей беременности!» — поделилась впечатлениями Кейв.

    По словам актрисы, третьи роды сильно отличались от двух предыдущих. Она назвала этот опыт более «ужасающим» и «неподвластным» ей. Малыша пришлось поместить в отделение интенсивной терапии. Молодая мама надеется, что ребенок будет с ней как можно скорее.

    Джесси поздравили поклонники, а также коллеги по «Гарри Поттеру». «Это чудесно! Поздравляю тебя!» — написал Девон Мюррей, сыгравший Симуса Финнигана. «Ты потрясающая, Джесси! Отлично сработано, и добро пожаловать в этот мир, Авраам!» — поздравила молодую маму Эванна Линч, запомнившаяся ролью Палумны Лавгуд.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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