Андре Тан рассказал о самом модном наряде этого лета
-
Розсилка
Украинский дизайнер рекомендует приобрести платье с перьями
Если вы собрались прикупить пару новых платьев для выхода в свет, то вам стоит знать, что в этому летнем сезоне является абсолютным трендом.
По словам дизайнера Андре Тана, платья-перья – настоящий хит этого года.
«Сегодня много звезд выбирают такой образ. Например, Бейонсе и Леди Гага на наиболее знаковых вечеринках появляются в перьях. В таком наряде девушка точно не останется незамеченной. Но в таком наряде есть одно «но», – говорит Андре Тан.
Дизайнер объяснил, что в таком платье есть недостаток – корсет. Оно идеально для красной дорожки или важного мероприятия, но в обычной жизни в нем будет не очень комфортно. Поэтому, мода модой, но существует и проверенная временем классика.
«Как говорила легендарная Коко Шанель – нет ничего лучше, чем маленькое черное платье», – комментирует Андре Тан в эфире канала «Украина».
Стоит отметить, что на прошедшем Met Gala многие знаменитости засветились на красной дорожке в подобных платьях.