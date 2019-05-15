Андре Тан рассказал о самом модном наряде этого лета



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Украинский дизайнер Андре Тан

Украинский дизайнер рекомендует приобрести платье с перьями

Если вы собрались прикупить пару новых платьев для выхода в свет, то вам стоит знать, что в этому летнем сезоне является абсолютным трендом.

По словам дизайнера Андре Тана, платья-перья – настоящий хит этого года.

«Сегодня много звезд выбирают такой образ. Например, Бейонсе и Леди Гага на наиболее знаковых вечеринках появляются в перьях. В таком наряде девушка точно не останется незамеченной. Но в таком наряде есть одно «но», – говорит Андре Тан.

Дизайнер объяснил, что в таком платье есть недостаток – корсет. Оно идеально для красной дорожки или важного мероприятия, но в обычной жизни в нем будет не очень комфортно. Поэтому, мода модой, но существует и проверенная временем классика.

«Как говорила легендарная Коко Шанель – нет ничего лучше, чем маленькое черное платье», – комментирует Андре Тан в эфире канала «Украина».

Стоит отметить, что на прошедшем Met Gala многие знаменитости засветились на красной дорожке в подобных платьях.

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