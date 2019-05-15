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    Австралийская неделя моды: лучшие наряды гостей

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    Австралийская неделя моды: лучшие наряды гостей
    www.vogue.co.uk

    Австралийская неделя моды – важнейшее событие для дизайнеров одежды не только в Южном полушарии, но и в мире в целом

    Сейчас в центре внимания Mercedes-Benz Fashion Week Australia, которая по традиции проходит в Сиднее. Австралия – страна восходящих талантов, именно там базируются такие молодые бренды как Réalisation Par, Ellery и Dion Lee, которые уже успели завоевать признание по всему миру. 

    Среди новых заслуживающих внимания имен – Chloe Mottau, бренд который делает ставку на яркие трикотажные ткани ручной работы и Benjamin Gargг, чьи воздушные платья с рюшами берут основу в индийской текстильной культуре.

    В Австралии сейчас, в отличие от северного полушария, не самая теплая погода, так что местные модницы утепляются по мере собственных предпочтений.

    Модницы в Австралии влюблены в брючные костюмы всех оттенков бежа,шелковые юбки, топы и бельевые комбинации в приглушенной весенней палитре, льняные платья и комбинезоны с функциональными карманами, отсылающие к рабочей униформе строителей, а также блузы с воздушными рукавами и тренчи нейтральных цветов. 

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    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk
    www.vogue.co.uk

    На ноги девушки обувают босоножки с тонкими кожаными перемычками родом из 1990-х годов, сандалии в греческом стиле, слингбэки и различные весенние казаки. 

    Джерело: vogue.ua

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