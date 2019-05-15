Исследование: воздух в маникюрных салонах насыщен веществами, ведущими к развитию рака



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В салонах красоты наблюдается высокая концентрация токсичных веществ

Американские ученые из Университета штата Колорадо опубликовали в журнале Environmental Pollution данные, полученные при исследовании воздуха в маникюрных салонах. Исследователи измеряли уровни содержащихся в нем летучих веществ - формальдегида, бензена, толуэна, этилбензена, ксилена. Качество воздуха мониторилось учеными на протяжение полутора лет.

В результате специалисты констатировали, что атмосфера в маникюрных салона насыщена химическими веществами. Работа в такой обстановке может довести человека до возникновения рака, - об этом говорят полученные данные.

«Во всех маникюрных салонах концентрации веществ, особенно формальдегида и бензена, превышала минимально допустимые безопасные уровни, что вело к значительному росту риска некоторых видов рака — плоскоклеточной карциномы, рака носоглотки, лимфомы Ходжкина и лейкозов», - цитирует журнал авторов проекта.

Они отмечают, что сотрудникам многих маникюрных салонов приходится работать в плохо вентилируемом помещении. Самыми частыми недомоганиями у них являются головные боли, раздражения кожи и слизистой глаз. Если работа в маникюрном салоне длится более 20 лет, это, по словам исследователей, «повышает риск развития рака в сто раз по сравнению с базовым уровнем».

Что касается клиентов маникюрных салонов, то для них визиты туда безопасны, считают специалисты. В отличие от сотрудников, клиенты проводят в помещении мало времени. В то же время при наличии тяжелой аллергии или астмы насыщенный химикатами воздух салонов может быть опасен.

Джерело: Medikforum.ru