Рианна восхитила поклонников стройной фигурой



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Рианна

В прошлом году Рианна сильно поправилась, однако казалось, что это совершенно не заботит артистку, которая продолжала откровенные наряды

Однако этим летом что-то щелкнуло в голове у певицы, и она привела себя в форму. Особенно была заметна постройневшая фигура знаменитости на фотографиях, которые были сделаны на свадьбе ее давней подруги.

Рианна отправилась на родной остров Барбадос, чтобы побывать на свадьбе близкой подруги Сониты Александер. Для торжественного мероприятия Рири хоть и попыталась выбрать довольно традиционное вечернее платье, а все равно все внимание было приковано к ней. Рианна надела синий обтягивающее платье с глубоким декольте.

Изменения в фигуре знаменитости видны невооруженным взглядом Рианна вернулась к тренировкам и, несмотря на то, что результат шикарный, певица все равно переживает — она очень не хочет, чтобы пропадали ее пышные формы: «Очень надеюсь, что моя попа и бедра никуда не денутся», — сказала как-то певица.

Джерело: graziamagazine.ru