Мечты сбываются: Кайли Дженнер снялась для своей первой обложки Vogue



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Кайли Дженнер

Когда-то Ким Кардашьян билась за возможность попасть на обложку журнала Vogue, однако редакция авторитетного модного издания раз за разом ей отказывала

Но Ким смогла доказать свое мировое влияние и все-таки попала в Vogue, тем самым открыв дорогу и своим сестрам. Теперь свою первую обложку культового журнала получила Кайли Дженнер, младшая сестра огромного клана.

Девушка появилась на обложке австралийского Vogue, которой поделилась со своими подписчиками. «Когда-то Vogue был для меня сумасшедшей мечтой», – написала Кайли.

В интервью изданию Дженнер, которая, кстати, на снимках появилась уже без своих огромных губ, рассказала об отношениях с Трэвисом Скоттом. Она призналась, что ее жизнь сильно изменилась с рождения дочери Сторми, а с отцом малышки они проводят все свободное время. Хотя у пары пока нет совместного жилья, пара ночует в доме Скотта.

Стоит отметить, что опубликованный в Instagram cнимок с Кайли набрал почти 4 миллиона лайков.