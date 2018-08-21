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    Мечты сбываются: Кайли Дженнер снялась для своей первой обложки Vogue

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    Кайли Дженнер - Мечты сбываются: Кайли Дженнер снялась для своей первой обложки Vogue
    Кайли Дженнер

    Когда-то Ким Кардашьян билась за возможность попасть на обложку журнала Vogue, однако редакция авторитетного модного издания раз за разом ей отказывала

    Но Ким смогла доказать свое мировое влияние и все-таки попала в Vogue, тем самым открыв дорогу и своим сестрам. Теперь свою первую обложку культового журнала получила Кайли Дженнер, младшая сестра огромного клана.

    Девушка появилась на обложке австралийского Vogue, которой поделилась со своими подписчиками. «Когда-то Vogue был для меня сумасшедшей мечтой», – написала Кайли.

    В интервью изданию Дженнер, которая, кстати, на снимках появилась уже без своих огромных губ, рассказала об отношениях с Трэвисом Скоттом. Она призналась, что ее жизнь сильно изменилась с рождения дочери Сторми, а с отцом малышки они проводят все свободное время. Хотя у пары пока нет совместного жилья, пара ночует в доме Скотта.

    VOGUE was once just a wild dream! Thank you @vogueaustralia for this cover!

    Публикация от Kylie (@kyliejenner)

    Стоит отметить, что опубликованный в Instagram cнимок с Кайли набрал почти 4 миллиона лайков.

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