Анетти призналась, что произошло в ее жизни после вылета из реалити-шоу «Холостяк»

Одна из самых ярких участниц «Холостяк»-8 Анетти Жернова покинула проект на девятой неделе

Кудрявая и очень своенравная красотка не смогла найти общий язык с романтичным холостяком Рожденом Ануси и их пути разошлись. По словам Анетти, после участия в проекте ей захотелось тишины и она ведет спокойный образ жизни. «Я ушла в подполье. Занимаюсь скульптурами, пишу, читаю. Не хожу на какие-то мероприятия, вечеринки. Никуда не езжу. У



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Анетти Жернова и Рожден Ануси

Одна из самых ярких участниц «Холостяк»-8 Анетти Жернова покинула проект на девятой неделе

Кудрявая и очень своенравная красотка не смогла найти общий язык с романтичным холостяком Рожденом Ануси и их пути разошлись.

По словам Анетти, после участия в проекте ей захотелось тишины и она ведет спокойный образ жизни.

«Я ушла в подполье. Занимаюсь скульптурами, пишу, читаю. Не хожу на какие-то мероприятия, вечеринки. Никуда не езжу. У меня сейчас такой период, когда хочется просто побыть в тишине, в спокойном режиме. Скажем так, на тормозах», - рассказала stb.ua экс-участница шоу.

Также Анетти рассказала, почему ей не удалось влюбить в себя Рождена Ануси и пройти в финал проекта. По мнению девушки, такие мужчины как Рожден - это уже пройденный этап в ее жизни. Но понимание, пришло слишком поздно

«Он любил борщ. Понимаешь? И немного перебарщивал. А я соль любила и солила. Он не для меня. Мне кажется, я переросла такой стиль, такое общение, таких людей. Рожден должен нравиться другим, не таким, как я. Он мне больше напоминал о прошлом: о том, кем я была раньше, что мне нравилось раньше. Но в моей жизни произошло много разного. Я встречала людей другого плана, которые показали мне огромный мир своими отношениями. И когда я встретила Рождена уже на проекте, то поняла, что это пройденный этап и мне нужно другое. Не такой, как он», - отметила одинокая красотка.







