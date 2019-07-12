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    Жизнь

    «Ангел» Victoria's Secret похвасталась стройными ногами и упругими ягодицами на отдыхе

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    Изабель Гулар - «Ангел» Victoria's Secret похвасталась стройными ногами и упругими ягодицами на отдыхе
    Изабель Гулар
    instagram.com/izabelgoulart

    34-летняя бразильская модель Изабель Гулар продолжает дразнить поклонниками яркими снимками с отдыха

    «Ангел» Victoria's Secret сделала из своей Instagram-страницы настоящий блог 18+. Ведь от таких горячих фото трудно отвести взгляд.

    К примеру, сексуальность нескольких последних фото, на которых обольстительная бразильская модель предстала в неоново-желтом боди, увеличивает пульс. На фотографии «ангел» Victoria's Secret наслаждается прогулкой по старому городу острова Миконос.

    Отдыхая там, Изабель наслаждается средиземным солнцем, поедая фрукты и кокетливо заигрывая перед камерой. Модель не забывает продемонстрировать в очередной раз стройные длинные ноги и упругий пресс. На фоне белых стен фотографии выглядят очень эффектно.

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    «Ангел» Victoria's Secret похвасталась стройными ногами и упругими ягодицами на отдыхе
    «Ангел» Victoria's Secret похвасталась стройными ногами и упругими ягодицами на отдыхе
    «Ангел» Victoria's Secret похвасталась стройными ногами и упругими ягодицами на отдыхе
    «Ангел» Victoria's Secret похвасталась стройными ногами и упругими ягодицами на отдыхе
    «Ангел» Victoria's Secret похвасталась стройными ногами и упругими ягодицами на отдыхе
    «Ангел» Victoria's Secret похвасталась стройными ногами и упругими ягодицами на отдыхе
    «Ангел» Victoria's Secret похвасталась стройными ногами и упругими ягодицами на отдыхе
    «Ангел» Victoria's Secret похвасталась стройными ногами и упругими ягодицами на отдыхе
    «Ангел» Victoria's Secret похвасталась стройными ногами и упругими ягодицами на отдыхе
    instagram.com/izabelgoulart

    С собой на остров модель так же прихватила множество купальников, короткие топы и пестрые юбки в пол для прогулок по узким улочкам Миконоса.

    Джерело: graziamagazine.ru

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