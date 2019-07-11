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    Аист в гости прилетел: украинский дизайнер Лилия Литковская ждет первенца

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    Лилия Литковская - Аист в гости прилетел: украинский дизайнер Лилия Литковская ждет первенца
    Лилия Литковская

    Радостной новостью fashion-дизайнер поделилась в соцсети

    В этом году знаменитости радуют поклонников прекрасными новостями. Сначала сеть радовалась прибавлению в семье Сергея Бабкина и его супруги Снежаны. Вслед за ними о своей беременности объявили модель Санта Димопулос и украинская спортсменка Лилия Подкопаева, а теперь дошла очередь и до fashion-дизайнеров. 

    На своей странице в соцсети Лилия Литковская призналась, что ждет малыша от известного диджея Никиты Потапчука.

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    Публикация от Lilia Litkovskaya (@li_litkovskaya)

    Дизайнер опубликовала снимок, на котором отчетливо виден небольшой животик и оставила трогательный пост.

    «Всегда рассуждаю, что такое «полны любви»... Грудь, душа, макро- или микрокосм… Это любовь, которая есть сейчас, в моменте, и ее способность наполнять далее... Бутон внутри меня как безграничное наполнение, продолжение моей любви. Вот этим мне хотелось поделиться в этот день и оставить этот момент в вашем моменте. Только вы творцы своей любви и только вы наполняете ею Вселенную», – написала Литковская.

    Одной из первых дизайнера поздравила супруга Константина Меладзе и известная певица Вера Брежнева.

    «Лилечка!!! Вот это новость! Поздравляю и обнимаю», - написала Брежнева и добавила кучу сердечек. К поздравлениям также присоединились певица Альбина Джанабаева и дизайнер Андре Тан. 




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