Аист в гости прилетел: украинский дизайнер Лилия Литковская ждет первенца



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Лилия Литковская

Радостной новостью fashion-дизайнер поделилась в соцсети

В этом году знаменитости радуют поклонников прекрасными новостями. Сначала сеть радовалась прибавлению в семье Сергея Бабкина и его супруги Снежаны. Вслед за ними о своей беременности объявили модель Санта Димопулос и украинская спортсменка Лилия Подкопаева, а теперь дошла очередь и до fashion-дизайнеров.

На своей странице в соцсети Лилия Литковская призналась, что ждет малыша от известного диджея Никиты Потапчука.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lilia Litkovskaya (@li_litkovskaya) 11 Июл 2019 в 12:07 PDT

Дизайнер опубликовала снимок, на котором отчетливо виден небольшой животик и оставила трогательный пост.

«Всегда рассуждаю, что такое «полны любви»... Грудь, душа, макро- или микрокосм… Это любовь, которая есть сейчас, в моменте, и ее способность наполнять далее... Бутон внутри меня как безграничное наполнение, продолжение моей любви. Вот этим мне хотелось поделиться в этот день и оставить этот момент в вашем моменте. Только вы творцы своей любви и только вы наполняете ею Вселенную», – написала Литковская.

Одной из первых дизайнера поздравила супруга Константина Меладзе и известная певица Вера Брежнева.

«Лилечка!!! Вот это новость! Поздравляю и обнимаю», - написала Брежнева и добавила кучу сердечек. К поздравлениям также присоединились певица Альбина Джанабаева и дизайнер Андре Тан.











