Ариану Гранде обвинили в попытке нажиться на смерти Мака Миллера



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Ариана Гранде и Мак Миллер

Ариана Гранде продолжает подвергаться нападкам со стороны поклонников ее бывшего жениха

Сначала фанаты Мака Миллера обвиняли ее в смерти музыканта, который умер от передозировки всего через два месяца после разрыва с певицей. Теперь они упрекают Гранде в том, что она якобы наживается на трагедии, но исполнительница не стала молчать.

В День Благодарения, который в США праздновали на прошлой неделе, Ариана Гранде выложила в Instagram Stories совместное фото с Маком Миллером. Некоторые поклонники поспешили обвинить певицу в том, что она использует воспоминания о рэпере, чтобы лишний раз пропиарить свою персону. «Она пытается нажиться на этой истории», – упрекнул ее пользователь Twitter. «Скорби за закрытыми дверьми и прекрати лить крокодиловы слезы: тебя не было рядом с ним в худшие дни, перед тем как это случилось», – посоветовал подписчик в Instagram.

Гранде не стала оставлять такие обвинения без комментариев и написала сообщение для хейтеров в своем аккаунте: «Все то, что я прочитала здесь, причиняет мне боль. Меня пугают люди, которые так думают, и мне не нравится жить в таком мире. Если бы только мы могли проявлять сострадание и быть добры по отношению друг к другу». Звезда также добавила, что все ее чувства настоящие и честные, и пожелала пользователям никогда не сталкиваться с такой трагедией. К счастью, нашлось немало фанатов, которые встали на защиту кумира и выразили ей свою любовь и поддержку.

Джерело: popcornnews