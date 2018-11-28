Пэрис Хилтон оголила ягодицы на презентации духов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пэрис Хилтон

Наследница многомиллионной империи пошла по стопам своей подруги Ким Кардашьян

Когда-то, много лет назад, Ким Кардашьян была всего лишь никому не известной помощницей Пэрис Хилтон

Наследница многомиллионной сети отелей была главной тусовщицей шоу-бизнеса, законодательницей мод и самой желанной персоной на всех вечеринках в Голливуде, однако времена меняются, и теперь именно Ким стала тем человеком, который диктует тренды не только на одежду, но и на маркетинг. Пэрис решила пойти по стопам своей бывшей подруги и представила новый парфюм… в стиле Кардашьян.

Не успела Пэрис расстаться со своим женихом, как тут же с головой ушла в работу. 37-летняя Хилтон отправилась в Мельбурн, чтобы там представить свой новый аромат Platinum Rush, 24-ый по счету. Для этого мероприятия девушка выбрала очень откровенное платье, которое практически не оставляло простора для воображения. Каждый раз, когда Пэрис поднимала руки, собравшиеся в Chemist Warehouse зрители могли без проблем увидеть ее ягодицы, и, похоже, Хилтон это было по душе.

Читайте также:Оля Полякова поделилась горячим фото со съемок фильма

Джерело: popcornnews