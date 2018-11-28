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    Шоу-биз

    Пэрис Хилтон оголила ягодицы на презентации духов

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    Пэрис Хилтон - Пэрис Хилтон оголила ягодицы на презентации духов
    Пэрис Хилтон

    Наследница многомиллионной империи пошла по стопам своей подруги Ким Кардашьян

    Когда-то, много лет назад, Ким Кардашьян была всего лишь никому не известной помощницей Пэрис Хилтон

    Наследница многомиллионной сети отелей была главной тусовщицей шоу-бизнеса, законодательницей мод и самой желанной персоной на всех вечеринках в Голливуде, однако времена меняются, и теперь именно Ким стала тем человеком, который диктует тренды не только на одежду, но и на маркетинг. Пэрис решила пойти по стопам своей бывшей подруги и представила новый парфюм… в стиле Кардашьян.

    Не успела Пэрис расстаться со своим женихом, как тут же с головой ушла в работу. 37-летняя Хилтон отправилась в Мельбурн, чтобы там представить свой новый аромат Platinum Rush, 24-ый по счету. Для этого мероприятия девушка выбрала очень откровенное платье, которое практически не оставляло простора для воображения. Каждый раз, когда Пэрис поднимала руки, собравшиеся в Chemist Warehouse зрители могли без проблем увидеть ее ягодицы, и, похоже, Хилтон это было по душе.

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    Пэрис Хилтон оголила ягодицы на презентации духов
    Пэрис Хилтон оголила ягодицы на презентации духов
    Пэрис Хилтон оголила ягодицы на презентации духов
    Пэрис Хилтон оголила ягодицы на презентации духов
    Пэрис Хилтон оголила ягодицы на презентации духов

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    Джерело: popcornnews

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