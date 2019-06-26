Арсений Яценюк признался, что его супруга работает в государственной поликлинике



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Арсений Яценюк и его супруга Терезия

Украинский политик редко рассказывает о своей семье

В недавнем интервью Дмитрию Гордону Арсений Яценюк рассказал о своих детях, супруге и родителях.

По словам политика, его супруга Терезия освоила новую профессию.

«Нашла себя в новом и работает в государственной поликлинике. Такое вот у нее было внутреннее призвание, и она сейчас начала его реализовывать», - отметил Яценюк.

Кроме этого, политик рассказал, что его родители до сих пор живут в Черновцах и не планируют переезжать в столицу. Этот факт очень расстраивает Яценюка, ведь он не всегда имеет возможность часто видеться с родителями.

«Они не хотят. У них там осталось много друзей. Там же целая атмосфера. Это вся университетская интеллигенция, их друзья еще испокон веков. Они идут где-то в ресторан, куда-то погулять. Там их жизни. Их перевезти в Киев – это как взять и отрезать корни», – отметил Арсений.

Стоит отметить, что Арсений Яценюк с большой теплотой отзывается о маме и папе. По его словам, все доброе, что есть в нем было заложено родителями.

«У меня замечательные родители. И все то доброе, что заложено во мне, – это в первую очередь папа и мама. И даже мое представление мира до того момента, когда я попал в очень жесткую политику, было сформировано именно семьей, друзьями родителей, окружением, городом Черновцы, интеллигенцией, университетом, иностранцами, которые тогда приезжали в Украину. А это еще были советские времена, и тогда была программа обмена между канадскими и украинскими университетами. И тогда, собственно, и сформировался мир», – поделился воспоминаниями политик.

Также стоит отметить, что дочки политика редко попадают в объективы папарацци. Младшая дочь София учится в школе, Кристина – в университете.

Джерело: Сегодня