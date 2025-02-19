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Меган Маркл звинувачено у крадіжці герба іспанського містечка

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Меган Маркл вирішила змінити назву бренду American Riviera Orchard на As Ever
фото з відкритих джерел

Маркл змінила назву свого бренду та представила новий логотип

Акторку Меган Маркл, дружину принца Гаррі, звинуватили у привласненні логотипа, після того, як вона оголосила про ребрендинг свого бренду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

Маркл змінила назву свого бренду з American Riviera Orchard на As Ever та представила оновлений вебсайт із новим логотипом.

Однак жителі іспанського селища Порререс на Майорці помітили схожість емблеми As Ever зі своїм гербом, що зображує пальму з двома колібрі. Вони вважають, що герцогиня Сассекська скопіювала цей символ, і місцева влада розглядає можливість подання позову.

Герб Порререс (зліва) та логотип бренду Меган Маркл (справа)
Герб Порререс (зліва) та логотип бренду Меган Маркл (справа)
колаж: glavcom.ua

Раніше Меган Маркл, дружина принца Гаррі, несподівано повернулася в Instagram. Герцогиня Сассекська вперше з 2018 року в соціальній мережі опублікувала чорно-біле відео.

Також повідомлялося, що Меган Маркл вестиме власне шоу «З любов’ю, Меган» на Netflix, яке стартує 15 січня і матиме вісім епізодів по 30 хвилин. Проєкт поєднає «практичні інструкції та відверту розмову».

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Теги: Іспанія авторське право Меган Маркл герб

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