Смерть Гейден Панеттьєр. Поліція завершила розслідування та оголосила висновок
Гейден Панеттьєр померла через токсичну дію низки сильнодіючих препаратів
Розслідування у справі смерті американської акторки Гейден Панеттьєр було завершено. Поліція повідомила деталі та оголосила висновок. Про це пише «Главком» із посиланням на People.
Як зазначається у заяві сержанта поліції Грінвілла Діани Муньос, смерть Гейден Панеттьєр офіційно визнано нещасним випадком. Зазначається, що така версія смерті акторки була названа за висновками судово-медичного експерта та результатами розслідування.
Наразі справу закрили, розслідування завершено. Зазначимо, напередодні слідчі назвали офіційну причину смерті Гейден Панеттьєр. Коронер округу Грінвілл у Південній Кароліні встановив, що вона померла через токсичну дію фентанілу та інших препаратів.
Згідно з результатами розтину, у крові Панеттьєр виявили фентаніл, 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол і кветіапін. Причиною смерті визначили саме токсичний вплив цих речовин. Під час розтину не виявили травм, які могли б призвести до смерті, що спростовує версію з можливим вбивством акторки.
Як писав «Главком», американська акторка Гейден Панеттьєр померла 16 серпня у віці 36 років. Після її смерті правоохоронці розпочали розслідування. Зрештою стало відомо, що правоохоронці знайшли у квартирі акторки Гейден Панеттьєр препарат «Наркан». Водночас відомо, що на виклик до будинку Панеттьєр прибули дві карети швидкої допомоги. Зокрема, в аудіо диспетчера швидкої, яка приїхала на виклик, звучали фрази про «зупинку серця», «передозування» та «серцево-легеневу реанімацію».
Згодом була названа ймовірна причина смерті Гейден Панеттьєр та підозрюваний, який міг продати їй синтетичні препарати. Нині ж справу закрили та деталей про ймовірного дилера, який міг бути причетний до смерті акторки, не розголошували.
До слова, у суботу, 19 вересня, у Малібу (Каліфорнія) відбулася церемонія прощання з американською акторкою та колишньою нареченою боксера Володимира Кличка Гейден Панеттьєр. Попрощатися з акторкою прийшли близько 150 людей, серед яких були відомі зірки та друзі актриси.
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