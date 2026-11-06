Батька Меган Маркл заарештовано за підозрою у зберіганні дитячої порнографії – ЗМІ

Меган, герцогиня Сассекська, прокоментувала арешт батька

Батька герцогині Сассекської – 82-річного Томаса Маркла – заарештували в американському штаті Флорида за підозрою у зберіганні дитячої порнографії, яку нібито виявили в його будинку на Філіппінах та в орендованому складському приміщенні в Мексиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Як повідомляють ЗМІ, Томаса Маркла-старшого, батька герцогині Сассекської Меган Маркл, із яким вона не підтримує стосунків, заарештували вранці в п’ятницю неподалік міста Тампа, штат Флорида.

Арешт став результатом розслідування, розпочатого після того, як син Маркла, Томас Маркл-молодший, виявив коробки зі сотнями або, можливо, тисячами фотографій у колишньому будинку свого батька в місті Себу на Філіппінах. Маркл-молодший повідомив про це філіппінській поліції та зв’язався з Федеральним бюро розслідувань США (ФБР), що спонукало владу обох країн розслідувати ці твердження.

Меган, герцогиня Сассекська, порушила мовчання щодо цих звинувачень, заявивши, що «глибоко вражена» цими повідомленнями, та висловила занепокоєння щодо дітей, яким, можливо, було завдано шкоди. Вона також зауважила що у 2018 році до лондонської поліції було надіслано лист, який, за її словами, містив «тривожні та неспокійні звинувачення» на адресу її батька, з яким її згодом ознайомили.

Меган сказала, що їй запевнили, що ці звинувачення розслідуються. Вона також торкнулася теми свого давнього розриву стосунків із батьком, зазначивши, що її рішення не допускати його до своїх дітей – принца Арчі та принцеси Лілібет – було продиктоване бажанням захистити їх.

Нагадаємо, Томас Маркл-молодший, брат герцогині Сассекської Меган Маркл, заявив, що виявив у речах їхнього батька матеріали із сексуальним насильством над дітьми. Чоловік звернувся до правоохоронців, а згодом знайшов, за його словами, додаткові підозрілі матеріали на комп’ютерах батька.