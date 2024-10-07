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Меган Маркл звинувачують у бажанні конкурувати з Кейт Міддлтон

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

Дружина принца Гаррі нібито висувала вимоги жити у величезних апартаментах у Віндзорському замку, щоб вона могла «ділитися місцем з королевою»

Меган Маркл, дружина принца Гаррі, знову опинилася в центрі скандалу. Її звинувачують у бажанні конкурувати з Кейт Міддлтон та висуванні завищених вимог щодо житла. Про це пише Mirror.

Тепер дружину принца Гаррі звинувачують у тому, що вона висувала«вимоги» отримати краще житло, коли вона вперше переїхала до Великої Британії, щоб жити з обранцем. Королівський експерт Кінсі Шофілд розповів GB News, що американська акторка запитала, чи можуть вони жити у Віндзорському замку, де вони провели весілля, після того, як пара обмінялася обітницями у 2018 році. Але їй було відмовлено в цьому з кількох причин.

Королівський експерт Кінсі Шофілд стверджує, що Меган навіть вимагала поселити їх у Віндзорському замку, де відбулося їхнє весілля. Однак їй відмовили.

За словами експерта, таке бажання Меган могло бути продиктоване суперництвом з Кейт Міддлтон, яка жила в розкішних апартаментах Кенсінгтонського палацу з принцом Вільямом та їхніми дітьми.

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Теги: житло Меган Маркл дружина Кейт Міддлтон

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