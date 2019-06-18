Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бритни Спирс

Певица с трудом сбросила полтора килограмма

Бритни Спирс, недавно завершившая лечение в клинике неврозов, приводит свою жизнь в порядок и, конечно, не забывает о физической активности. Певица регулярно выкладывает отчеты своих домашних тренировок в cеть.

Тем не менее она призналась, что ей очень непросто дается похудение, вес долго стоит на месте, и стоит забросить фитнес, как стрелка весов возвращается на исходную, не устраивающую ее позицию.

«Мне пришлось очень много работать, чтобы сбросить вес. Три фунта для меня, как семь фунтов – очень много. Я стараюсь не увлекаться кардионагрузками, так как мое тело обладает мышечной памятью. Я предпочитаю силовые упражнения», – написала Бритни в своем Инстаграме.