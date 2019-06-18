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    Шоу-биз

    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто

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    Бритни Спирс - Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс

    Певица с трудом сбросила полтора килограмма

    Бритни Спирс, недавно завершившая лечение в клинике неврозов, приводит свою жизнь в порядок и, конечно, не забывает о физической активности. Певица регулярно выкладывает отчеты своих домашних тренировок в cеть.

    Тем не менее она призналась, что ей очень непросто дается похудение, вес долго стоит на месте, и стоит забросить фитнес, как стрелка весов возвращается на исходную, не устраивающую ее позицию.

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    на весь екран згорнути
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто
    Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто

    «Мне пришлось очень много работать, чтобы сбросить вес. Три фунта для меня, как семь фунтов – очень много. Я стараюсь не увлекаться кардионагрузками, так как мое тело обладает мышечной памятью. Я предпочитаю силовые упражнения», – написала Бритни в своем Инстаграме.

     

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