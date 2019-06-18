Виктория Бекхэм вышла в свет в платье как у Меган Маркл



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Виктория и Дэвид Бекхэм

Мероприятие было приурочено ко Дню Содружества наций

45-летняя Виктория Бекхэм и 44-летний Дэвид Бекхэм стали почетными гостями на свадьбе Серхио Рамоса, защитника мадридского «Реала» и сборной Испании. Футболист женился на журналистке Пилар Рубио после семи лет отношений.

Вики появилась на торжестве в Севилье в белом платье с цепочным принтом своего собственного бренда Victoria Beckham. Элегантный наряд дополнили солнцезащитные очки и платок. Ярким акцентом стали ярко-розовые атласные туфли-лодочки.

Образ бизнес-леди показался поклонникам знакомым. Оказалось, что в таком платье уже выходила в свет 37-летняя Меган Маркл. Герцогиня Сассекская пришла в нем на службу в Вестминстерском аббатстве.