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    Шоу-биз

    Виктория Бекхэм вышла в свет в платье как у Меган Маркл

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    Виктория и Дэвид Бекхэм - Виктория Бекхэм вышла в свет в платье как у Меган Маркл
    Виктория и Дэвид Бекхэм

    Мероприятие было приурочено ко Дню Содружества наций

    45-летняя Виктория Бекхэм и 44-летний Дэвид Бекхэм стали почетными гостями на свадьбе Серхио Рамоса, защитника мадридского «Реала» и сборной Испании. Футболист женился на журналистке Пилар Рубио после семи лет отношений.

    Вики появилась на торжестве в Севилье в белом платье с цепочным принтом своего собственного бренда Victoria Beckham. Элегантный наряд дополнили солнцезащитные очки и платок. Ярким акцентом стали ярко-розовые атласные туфли-лодочки.

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    Виктория Бекхэм вышла в свет в платье как у Меган Маркл
    Виктория Бекхэм вышла в свет в платье как у Меган Маркл
    Виктория Бекхэм вышла в свет в платье как у Меган Маркл
    Виктория Бекхэм вышла в свет в платье как у Меган Маркл
    Виктория Бекхэм вышла в свет в платье как у Меган Маркл
    Виктория Бекхэм вышла в свет в платье как у Меган Маркл
    Виктория Бекхэм вышла в свет в платье как у Меган Маркл
    Виктория Бекхэм вышла в свет в платье как у Меган Маркл
    Виктория Бекхэм вышла в свет в платье как у Меган Маркл
    Виктория Бекхэм вышла в свет в платье как у Меган Маркл
    Виктория Бекхэм вышла в свет в платье как у Меган Маркл
    Виктория Бекхэм вышла в свет в платье как у Меган Маркл

    Образ бизнес-леди показался поклонникам знакомым. Оказалось, что в таком платье уже выходила в свет 37-летняя Меган Маркл. Герцогиня Сассекская пришла в нем на службу в Вестминстерском аббатстве.

     

    знаменитости Меган Маркл
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