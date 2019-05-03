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    Жизнь

    Беременная Лилия Подкопаева продолжает активно тренироваться в зале

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    Лилия Подкопаева - Беременная Лилия Подкопаева продолжает активно тренироваться в зале
    Лилия Подкопаева
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    Беременность - это не приговор. Если женщина находится в ожидании чуда, то это совершенно не значит что нужно лежать на диване

     Завершив спортивную карьеру, Лилия Покопаева продолжает активно тренироваться и поддерживать свое тело в форме. Несмотря на то, что Лилия находится в положении, она не отказывается от занятий в тренажерном зале. 

    «1 мая отметила в спортзале. Тренируйтесь постоянно. Лучше короткие тренировки с небольшой нагрузкой, но регулярно. И через некоторое время вы удивитесь, как много сможет ваше тело! Благодарю моего тренера за профессионализм и за вдохновение!» — так прокомментировала свои тренировки в сети Лилия Подкопаева.

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    Беременная Лилия Подкопаева продолжает активно тренироваться в зале
    Беременная Лилия Подкопаева продолжает активно тренироваться в зале
    Беременная Лилия Подкопаева продолжает активно тренироваться в зале

    Напомним, что недавно Подкопаева рассказала, как дети восприняли ее вторую беременность. По словам украинской спортсменки, реакция детей была весьма необычной.

    «Каролина спросила: так ты нас уже любить не будешь? И начала плакать. Я говорю: доченька, ну ты что, ты самая любимая девочка на свете. Ну Вадим как мужчина воспринял уже. Затем они говорили о том, кого бы они хотели. Я думаю, что они до конца все равно еще не понимают, потому что, когда состоятся уже такие изменения, уже тогда они поймут, какие в жизни происходят моменты. Все замечательно. Вадим хочет брата, Каролина хочет сестру. Говорит – я отдам все игрушки свои, которыми я уже не играю», – поделилась спортсменка в недавнем интервью.

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