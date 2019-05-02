Ученые: плохое обоняние в пожилом возрасте - один из признаков скорой смерти



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Имевшие проблемы с запахами люди уходили из жизни на 50% чаще в следующие 10 лет.

Плохое обоняние в пожилом возрасте может быть симптомом преждевременной смерти, как показало исследование с участием более 2 000 людей старше 70 лет. Оказалось, что выраженные проблемы с распознаванием распространённых запахов почти на 50% повышали вероятность ухода из жизни в следующие 10 лет, по сравнению с теми пенсионерами, у которых обоняние существенно не изменилось. Причём эта связь наблюдалась даже среди внешне вроде бы совершенно здоровых на момент начала наблюдения людей. И в этом случае сниженное обоняние увеличивало вероятность ухода из жизни, то есть появление позднее более серьезных проблем со здоровьем.

В этой связи авторы исследования полагают, что тесты на проверку обоняния через некоторое время станут распространенными среди врачей. При этом связь обоняния с общим состоянием здоровья до сих пор плохо понимается наукой, и четкого объяснения того, почему проблемы с распознаванием запахов приближают уход из жизни, пока нет. Есть теория о том, что ухудшение обоняния свидетельствует о каких-то скрытых проблемах в организме, связанных со старением.

В ходе исследования его участникам давали 12 распространённых запахов, при этом каждый запах имел по 4 варианта. Затем всех добровольцев распределили по группам в зависимости от того, насколько хорошее обоняние они продемонстрировали. Последующие наблюдения продолжались 13 лет.

Джерело: Medikforum.ru