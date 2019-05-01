Медики: чувство голода после еды может быть сигналом о диабете



Розсилка ВІДПРАВИТИ

elize.ru

Британские врачи рассказали о тревожных признаках метаболических нарушений

Если после еды, которой вполне достаточно для насыщения, все же остается чувство голода, это может сигнализировать о развивающемся в организме диабете, - сообщают ученые.

Издание Express опубликовало совет британского врача Мэтью Кейпхорна о том, что в случае постоянного ощущения голода имеет смысл посетить специалистов и обследоваться на диабет.

«Если вы чувствуете, что обычно нормальная для вас порция пищи перестала удовлетворять голод, и он сохраняется после еды, это повод обратиться в клинику», - заявил Кейпхорн.

Он констатировал, что неотпускающее человека чувство голода является предупреждающим сигналом организма о высоком уровне сахара в крови. При этом врач назвал показательным прежде всего то, как быстро возникает чувство голода после ужина. Доктор Мэтью Кейпхорн пояснил: в меру плотный ужин должен поддерживать ощущение сытости в течение шести часов. Если перед сном разыгрывается сильный аппетит и голод оказывается настолько существенным, что нельзя обойтись без пищи, - это, по словам ученого, тревожный признак метаболических нарушений.

Эксперт призвал не медлить с визитом в поликлинику, если помимо обострившегося чувства голода человек ощущает постоянную жажду, хотя и не ест много соленого.

«Если тело неправильно усваивает сахар, вы часто можете чувствовать себя голодным, поэтому в этом случае стоит задуматься о диагностике диабета», - резюмировал Кейпхорн.

Джерело: Medikforum.ru