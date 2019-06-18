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    Жизнь

    Беременную с тяжелыми пакетами Киру Найтли заметили на прогулке в Лондоне

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    Кира Найтли - Беременную с тяжелыми пакетами Киру Найтли заметили на прогулке в Лондоне
    Кира Найтли

    Актриса сама несла сумки с покупками, несмотря на внушительный срок

    34-летняя голливудская актриса Кира Найтли редко попадает в объективы папарацци. Репортерам удалось запечатлеть беременную актрису во время шопинга.

    Звезда «Пиратов Карибского моря» гуляла по улицам Лондона в ярком свободном платье с цветочным принтом и джинсовой куртке. Повседневный образ дополнили белые кроссовки и черная сумка-шопер.

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    Беременную с тяжелыми пакетами Киру Найтли заметили на прогулке в Лондоне
    Беременную с тяжелыми пакетами Киру Найтли заметили на прогулке в Лондоне
    Беременную с тяжелыми пакетами Киру Найтли заметили на прогулке в Лондоне
    Беременную с тяжелыми пакетами Киру Найтли заметили на прогулке в Лондоне
    Беременную с тяжелыми пакетами Киру Найтли заметили на прогулке в Лондоне
    Беременную с тяжелыми пакетами Киру Найтли заметили на прогулке в Лондоне
    Беременную с тяжелыми пакетами Киру Найтли заметили на прогулке в Лондоне
    Беременную с тяжелыми пакетами Киру Найтли заметили на прогулке в Лондоне
    Беременную с тяжелыми пакетами Киру Найтли заметили на прогулке в Лондоне
    Беременную с тяжелыми пакетами Киру Найтли заметили на прогулке в Лондоне
    Беременную с тяжелыми пакетами Киру Найтли заметили на прогулке в Лондоне

    Кира появилась на публике без макияжа, с распущенными волосами. Поклонники отметили, что Найтли изменилась внешне.

     «Не узнала», «Ну хоть красота своя», «Киру не узнать», «Просто прогулка беременной девушки, погруженной в свои мысли», — пишут в Instagram.

    Актриса сама несла сумки с покупками, несмотря на внушительный срок. О беременности звезды стало известно в мае. Кира ждет ребенка от своего мужа — 35-летнего британского клавишника группы Klaxons Джеймса Райтона.

     

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