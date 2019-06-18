Беременную с тяжелыми пакетами Киру Найтли заметили на прогулке в Лондоне



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Кира Найтли

Актриса сама несла сумки с покупками, несмотря на внушительный срок

34-летняя голливудская актриса Кира Найтли редко попадает в объективы папарацци. Репортерам удалось запечатлеть беременную актрису во время шопинга.

Звезда «Пиратов Карибского моря» гуляла по улицам Лондона в ярком свободном платье с цветочным принтом и джинсовой куртке. Повседневный образ дополнили белые кроссовки и черная сумка-шопер.

Кира появилась на публике без макияжа, с распущенными волосами. Поклонники отметили, что Найтли изменилась внешне.

«Не узнала», «Ну хоть красота своя», «Киру не узнать», «Просто прогулка беременной девушки, погруженной в свои мысли», — пишут в Instagram.

Актриса сама несла сумки с покупками, несмотря на внушительный срок. О беременности звезды стало известно в мае. Кира ждет ребенка от своего мужа — 35-летнего британского клавишника группы Klaxons Джеймса Райтона.