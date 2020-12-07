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    Шоу-биз

    Подопечные Монатика признались, какие гонорары получают за выступления

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    Lida Lee, Монатик и Nino - Подопечные Монатика признались, какие гонорары получают за выступления
    Lida Lee, Монатик и Nino

    Это достаточно хорошие гонорары, - признаются девушки

    Артистки продюсерского центра Димы Монатика Nino и Lida Lee рассказали о своих доходах. В программе «Слава +» девушки признались, что работа с мультиартистом достаточно прибыльная, даже несмотря на нынешнюю ситуацию с пандемией. Какие-то конкретные цифры певицы не стали назвать.

    Так, 17-летняя Nino заявила, что ей не нравится говорить на тему гонораров, ведь она считает это не самым главным в профессии артиста.

    «Относительно заработка. Да все ок. Я не люблю говорить на эту тему. Просто это не самое главное. Да, заработок это важно, но говорить об этом и рассказывать, я не люблю. Это не мое».

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    Подопечные Монатика признались, какие гонорары получают за выступления
    Подопечные Монатика признались, какие гонорары получают за выступления
    Подопечные Монатика признались, какие гонорары получают за выступления

    Lida Lee же отметила, что имеет ежемесячную зарплату, а также дополнительные гонорары за концерты. Сумма за каждый концерт бывает разной, но в «хорошее» для артистов время Лида зарабатывает от 1,5 тысячи долларов за мероприятие.

    «Это достаточно хорошие гонорары, учитывая нынешнее время и состояние всего происходящего. Это не только сфера шоу-бизнеса, все сферы страдают. Мы стараемся держать команду в тонусе. У нас зарабатывают эту ставку все музыканты. Понятно, что и саундпродюсеры, и инженеры ‒ у них своя зарплата. Но у всех все осталось, никто из команды не идет», - откровенничает продюсер.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

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    Теги: знаменитости деньги шоу-бизнес
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