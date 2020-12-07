Подопечные Монатика признались, какие гонорары получают за выступления

Это достаточно хорошие гонорары, - признаются девушки

Артистки продюсерского центра Димы Монатика Nino и Lida Lee рассказали о своих доходах. В программе «Слава +» девушки признались, что работа с мультиартистом достаточно прибыльная, даже несмотря на нынешнюю ситуацию с пандемией. Какие-то конкретные цифры певицы не стали назвать.

Так, 17-летняя Nino заявила, что ей не нравится говорить на тему гонораров, ведь она считает это не самым главным в профессии артиста.

«Относительно заработка. Да все ок. Я не люблю говорить на эту тему. Просто это не самое главное. Да, заработок это важно, но говорить об этом и рассказывать, я не люблю. Это не мое».

Lida Lee же отметила, что имеет ежемесячную зарплату, а также дополнительные гонорары за концерты. Сумма за каждый концерт бывает разной, но в «хорошее» для артистов время Лида зарабатывает от 1,5 тысячи долларов за мероприятие.

«Это достаточно хорошие гонорары, учитывая нынешнее время и состояние всего происходящего. Это не только сфера шоу-бизнеса, все сферы страдают. Мы стараемся держать команду в тонусе. У нас зарабатывают эту ставку все музыканты. Понятно, что и саундпродюсеры, и инженеры ‒ у них своя зарплата. Но у всех все осталось, никто из команды не идет», - откровенничает продюсер.

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