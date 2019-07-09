Больше никаких оскорблений: в Instagram появились функции для защиты пользователей от травли



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Эта функция понравится не только простым пользователям соцсети, но и знаменитостям

Соцсети - это миллиард возможностей для общения людей из разных уголков мира, но также, многим людям такое общение приносит и огорчения. От хейтеров в сети страдают политики, знаменитости и их дети.

Что бы сократить количество оскорблений в соцсети, разработчики Instagram представили новые функции.

Первая из них — кнопка Restrict, позволяющая самостоятельно ограничивать людей, которые пишут гадости в комментариях. При использовании этой функции никто, кроме самого обидчика, не будет видеть написанное. Также, человек, отправленный в «теневой бан», не сможет узнать, находится ли заблокировавший его пользователь в сети и прочел ли он личные сообщения.

Кроме того, в инстаграме разработали механизм, основанный на использовании технологий искусственного интеллекта, который будет подсказывать пользователем, что их комментарий может быть воспринят, как оскорбительный. По словам представителей компании, на этапе тестирования эта функция побуждала отдельных людей отказаться от публикации обидных текстов.

Джерело: Buro 24/7