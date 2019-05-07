Шарлиз Терон рассказала, как над ней подшутила Рианна



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В рамках промо-тура комедии «Та еще парочка» Шарлиз Терон стала гостьей на шоу Late Night With Seth Meyers

Звезда рассказала о своем новом фильме, а также о забавной ситуации, в которой она оказалась из-за Рианны и своего публициста.

Ведущий шоу отметил, что они с Шарлиз оба являются большими поклонниками певицы, но в отличие от него, актриса делит с ней публициста по имени Аманда Сильверман. Как оказалось, для Терон это было не так уж и просто: «Это тяжело, потому что тебе действительно хочется, чтобы публицист любил тебя. Поэтому так сложно делить её с таким человеком как Рианна».

Однако, по словам Шарлиз, ей казалось, что Аманда действительно ее любит. «Обычно на мои дни рождения она всегда присылала поздравления, что-то вроде «Счастливого ДР!». И вот пару месяцев назад я получила посылку, в которой оказалась футболка от Рианны. На ней была изображена ее электронная переписка с Амандой. Та назвала ее своей самой любимой клиенткой и добавила трогательное пожелание, а Рианна в ответ пообещала подарить мне футболку с этим сообщением», - рассказала Шарлиз.

Певица сдержала свое слово, и ведущий показал зрителям ее подарок. «Это великолепно, потому что Рианна действительно сделала это для меня. Во всяком случае, ей пришлось потратить время, чтобы велеть ассистентам изготовить футболку», — призналась актриса.

Джерело: popcornnews