Британка отблагодарила медиков двухметровым тортом (фото)

Торт был невероятно тяжелым

53-летняя Рози Даммер — бывший пилот вертолета британских вооруженных сил две недели кропотливо работала над созданием торта, которым хотела выразить благодарность сотрудникам Национальной службы здравоохранения Англии (NHS) за их тяжелую работу на передовой во время пандемии.

В итоге женщина испекла огромный 6-футовый торт (около двух метров) в виде медсестры, обнимающей Санта-Клауса. Изначально Рози попросили приготовить торт для телешоу «Удивительные пирожные и выпечка», выпуск которого должен выйти в эфир в середине декабря. Женщина захотела своим кулинарным творением отдать должное всем врачам и медсестрам, которые боролись и продолжают бороться с коронавирусом.

«Этот год был таким странным и трудным для всех, но сотрудники NHS были абсолютными героями во всем этом. Пока мы все пытались хоть как-то вернуться в норму, они продолжали трудиться на передовой. Они не останавливались, и я считаю нужным поблагодарить их за все, что они сделали», — сказала Рози.

Женщина рассказала, что готовить этот торт было особенно сложно, и порой она работала над ним до четырех утра. Он был невероятно тяжелым, и Рози приходилось передвигать его с помощью нескольких взрослых мужчин. Но все труды стоили того, десерт получился невероятным.

Огромный торт называется «Объятие на Рождество». Он состоит из 17 слоев, и каждый из них имеет шоколадно-апельсиновую глазурь. Десерт содержит около 360 тысяч калорий, и 4 декабря он был торжественно вручен персоналу Королевской больницы Болтона. Гигантской сладостью смогли насладиться 1200 человек.

«Мы были в восторге от доброго жеста Рози. Этот торт вызвал такую улыбку на лицах наших сотрудников, измотанных событиями этого тяжелого года. Он был совершенно невероятным, а также очень вкусным! Спасибо, Рози», — выразил благодарность Энди Эннис, главный операционный директор Bolton NHS Foundation Trust.

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