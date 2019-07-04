Бритни Спирс призналась, что страдает от головных болей и астмы



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Бритни Спирс

У звезды ухудшилось зрение

Не секрет, что Бритни Спирс переживает не самые простые времена. В апреле этого года поп-звезда вышла из психиатрической клиники. Певица стала активно заниматься физическими упражнениями, чтобы сбросить вес. Однако похудение дается ей нелегко, признается сама Бритни. С большим усилием ей удалось сбросить полтора килограмма.

В этот раз Спирс у себя в Instagram похвасталась, что она смогла потерять уже почти два килограмма, употребляя в пищу много овощей и фруктов. Следом певица призналась, что страдает от головных болей, астмы. Также у артистки слабое зрение и она часто подвергается стрессу.

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