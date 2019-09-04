Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына



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Бритни Спирс и Кевин Федерлайн

Cуд Калифорнии передал Федерлайну право приоритетной опеки над детьми

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн заявил, что 67-летний отец поп-звезды Джейми избил своего 13-летнего внука. По его словам, Джейми ворвался в комнату ребенка, сломав дверь спальни, и с силой тряс мальчика. Все это произошло в день, когда дети были под опекой певицы, на глазах второго сына Бритни и Кевина, который на год младше брата. Федерлайн сообщил об инциденте в полицию: другие детали дела и травмы, нанесенные ребенку, не разглашаются.

За несколько часов то того, как Кевин подал заявление на своего бывшего тестя, суд Калифорнии передал Федерлайну право приоритетной опеки над детьми. Раньше Бритни отводилось 50 процентов – супруги делили опеку поровну. Теперь Кевин получил 70 процентов: это решение обосновано тем, что сыновья пары будут в большей безопасности с отцом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 4 Авг 2019 в 10:40 PDT

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