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    Жизнь

    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына

    • Розсилка
    Бритни Спирс и Кевин Федерлайн - Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бритни Спирс и Кевин Федерлайн

    Cуд Калифорнии передал Федерлайну право приоритетной опеки над детьми

    Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн заявил, что 67-летний отец поп-звезды Джейми избил своего 13-летнего внука. По его словам, Джейми ворвался в комнату ребенка, сломав дверь спальни, и с силой тряс мальчика. Все это произошло в день, когда дети были под опекой певицы, на глазах второго сына Бритни и Кевина, который на год младше брата. Федерлайн сообщил об инциденте в полицию: другие детали дела и травмы, нанесенные ребенку, не разглашаются.

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    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына
    Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении их сына

    За несколько часов то того, как Кевин подал заявление на своего бывшего тестя, суд Калифорнии передал Федерлайну право приоритетной опеки над детьми. Раньше Бритни отводилось 50 процентов – супруги делили опеку поровну. Теперь Кевин получил 70 процентов: это решение обосновано тем, что сыновья пары будут в большей безопасности с отцом.

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    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

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