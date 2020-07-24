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    Шоу-биз

    Соблазнительная возлюбленная «танцующего миллионера» оригинально показала животик

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    <p>52-летний Джанлука Вакки и беременная 25-летняя Шэрон Фонсека наслаждаются отдыхом в Италии</p> <div></div> - Соблазнительная возлюбленная «танцующего миллионера» оригинально показала животик

    52-летний Джанлука Вакки и беременная 25-летняя Шэрон Фонсека наслаждаются отдыхом в Италии

    Влюбленные поделились зажигательным танцем

    Итальянец сообщил в мае, что впервые станет отцом. Его молодая возлюбленная тогда показала небольшой округлившийся живот. Позже стало известно, что влюбленные ожидают девочку. Об этом они сообщили миру оригинальным способом. Джанлука и Шэрон стояли на зеленом лугу, над которым пролетал вертолет, выпустивший розовое облако.

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    Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

    Сейчас будущие родители наслаждаются летними днями наедине друг с другом. Они купаются в бассейне и, конечно, танцуют. Вакки, которого в Сети прозвали танцующим миллионером, надел светлые шорты и меховые тапочки. Мужчина дополнил образ массивными браслетами на запястьях.

    Его любимая девушка выбрала широкополую шляпу и черный слитный купальник. Благодаря такой модели пляжного наряда растущий живот Шэрон был совершенно незаметен. И только когда она повернулась боком и провела по нему рукой, стали видны изменения в фигуре избранницы Джанлуки.

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