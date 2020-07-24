Соблазнительная возлюбленная «танцующего миллионера» оригинально показала животик
52-летний Джанлука Вакки и беременная 25-летняя Шэрон Фонсека наслаждаются отдыхом в Италии
Влюбленные поделились зажигательным танцем
Итальянец сообщил в мае, что впервые станет отцом. Его молодая возлюбленная тогда показала небольшой округлившийся живот. Позже стало известно, что влюбленные ожидают девочку. Об этом они сообщили миру оригинальным способом. Джанлука и Шэрон стояли на зеленом лугу, над которым пролетал вертолет, выпустивший розовое облако.
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Сейчас будущие родители наслаждаются летними днями наедине друг с другом. Они купаются в бассейне и, конечно, танцуют. Вакки, которого в Сети прозвали танцующим миллионером, надел светлые шорты и меховые тапочки. Мужчина дополнил образ массивными браслетами на запястьях.
Его любимая девушка выбрала широкополую шляпу и черный слитный купальник. Благодаря такой модели пляжного наряда растущий живот Шэрон был совершенно незаметен. И только когда она повернулась боком и провела по нему рукой, стали видны изменения в фигуре избранницы Джанлуки.