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    Жизнь

    The Rolling Stones порадовали фанатов новой песней

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    Знаменитый британский рок-коллектив The Rolling Stones - The Rolling Stones порадовали фанатов новой песней
    Знаменитый британский рок-коллектив The Rolling Stones

    Свежий хит группы называется Scarlet

    Знаменитый британский рок-коллектив The Rolling Stones выпустил песню Scarlet. Композиция была записана еще в 1974 году, но ранее никогда не выпускалась. О новом произведении музыканты рассказали на странице группы в Twitter.

     «Первоначально записанный в октябре 1974 года этот трек никогда не публиковался раньше», — заявили в посте участники коллектива The Rolling Stones.

    В записи нового хита поучаствовали Джимми Пейжд, тот самый основатель легендарных Led Zeppelin, и гитарист из группы Blind Faith Рик Греч.

    «Мы пришли в конце сессии Zeppelin. Они уезжали, нас записали следующими. Если мне не изменяет память, Джимми решил остаться», — рассказал журналу Rolling Stones гитарист рок-группы Кит Ричардс.

    Как сообщает журнал Rolling Stones, сингл будет включен в предстоящий альбом Goat’s Head Soup, релиз которого состоится уже в сентябре.

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