Что известно о будущей первой леди США Джилл Байден

С 2009 по 2017 годы Джо Байден был вице-президентом США — а Джилл Байден, соответственно, второй леди

Джилл Байден — учительница, доктор педагогических наук, жена кандидата в президенты США Джо Байдена — сменит на посту первой леди США модель Меланию Трамп. «Скотч» собрал для вас основные факты о женщине.

Докторская степень в области педагогики

И именно с этой деятельностью связана вся профессиональная жизнь первой леди. «Преподавание — это не то, чем я занимаюсь. Это то, что определяет меня как личность», — написала Байден в своем твиттере 18 августа 2020 года.

Джилл Байден преподавала в государственной общеобразовательной школе, в общественных колледжах и даже в психиатрической клинике для подростков. Она получила параллельно с работой и воспитанием детей сначала две степени магистра — в сфере педагогики и английской литературы, — а затем и докторскую по педагогике. Докторскую диссертацию Джилл Джейкобс-Байден (так она подписала свою работу) защитила в январе 2007 года, когда ей было 55 лет.

Первое замужество

В первый раз Джилл Джейкобс вышла замуж за Билла Стивенсона в 1970-м. Молодые люди познакомились в колледже, позднее Билл открыл один из самых известных в США университетских баров. Брак не продлился долго: Джилл и Билл расстались в 1974 году.

Знакомство с Джозефом Байденом

Джо Байден в это время переживал трагическую смерть своей первой жены Нелии и их дочери в автокатастрофе. В 1975 году Фрэнк Байден устроил брату свидание вслепую. Там политик и встретил Джилл. Пара поженилась 17 июня 1977 года.

Джо Байден делал предложение несколько раз, прежде чем Джилл согласилась. В браке у Джилл и Джо Байден 8 июня 1981 года родилась дочь Эшли.

Не прекращала работать последние 40 лет, — в том числе, будучи второй леди

Перерыв в работе Джилл Байден делала лишь на два года — после того, как в 1981 году родилась их с Джо Байденом дочь Эшли. И только сейчас, после всех этих лет работы преподавательницей, профессор Байден взяла небольшой «отпуск», чтобы сопровождать мужа в предвыборной кампании. Теперь же, когда она окончена, Джилл Байден планирует вернуться к своей профессиональной деятельности.

С 2009 по 2017 годы Джо Байден был вице-президентом США — а Джилл Байден, соответственно, второй леди. В это время она преподавала английский и литературу в общественном колледже Северной Вирджинии, расположенном в пригороде столицы США, Вашингтона. Таким образом, Джилл Байден стала единственной второй леди, занятой на обычной работе, несмотря на свой статус.

«Даже если мой муж завоюет место в Белом Доме, я продолжу преподавать, — говорила она во время кампании. — Это важное дело: я хочу, чтобы люди больше ценили учителей, их вклад в развитие общества, хочу вернуть этой профессии престиж».

Поддерживает систему общественных колледжей

Общественные колледжи в США — аналог профессиональных училищ, колледжей и техникумов. В них можно учиться бесплатно или за небольшую сумму, получив какой-то базовый набор курсов. Это позволяет студентам в дальнейшем продолжить образование и получить степень бакалавра. Учеба в общественных колледжах длится два года, после чего можно поступить в университет и закончить бакалавриат по сокращенной программе — за два-три года.

Докторская диссертация Джилл Байден как раз касалась системы общественных колледжей: по ее мнению, серьезно недооцененной. Работа называлась Student Retention at the Community College: Meeting Students' Needs — «Как противостоять уходу студентов из общественных колледжей: потребности учащихся». Профессор Байден, уже к этому моменту успевшая поработать в психиатрической клинике с подростками, у которых есть эмоциональные и поведенческие нарушения, понимала: общественный колледж — важная ступень и «социальный лифт» для детей с не самым позитивным прошлым. Она даже называет эти колледжи «самым большим секретом Америки».

Борется за права военных

Помимо дочери Эшли, Джилл и Джо Байден воспитали еще двоих детей — сыновей Бо и Хантера. Для Джилл они пасынки: это дети Байдена от первого брака, их мать Нелия погибла в ДТП в 1972 году вместе с 13-месячной дочерью президента.

Но Джилл Байден воспитала Бо и Хантера как родных. В дальнейшем Бо Байден стал военным — а Джилл оказалась активисткой в организации Delaware Boots on the Ground: она поддерживала семьи солдат, находящихся на службе, и распространяла информацию об условиях жизни военных. Став второй леди, она регулярно ездила на военные базы в США и за их пределами, как бы «отдавая долг» тем, кто служит своей стране.

Джилл Байден так высоко ценила труд военных, что даже написала детскую книжку Don’t Forget, God Bless Our Troops («Не забывайте про наших солдат, храни их Бог»). В них она описывала историю, основанную на реальных событиях — как ее внучка Натали переживала тот год, когда ее отец служил в Ираке. К книжке, выпущенной в 2012 году, прилагались ссылки на организации, через которые можно поддержать семьи военных.

К сожалению, Джо и Джилл потеряли Бо в 2015 году: он умер от рака мозга.

Основала программу по борьбе с онкологией

Правда, не против редкого рака мозга, от которого погиб ее сын, а против рака груди — самого распространенного онкологического заболевания среди женщин. Статистика по этой болезни пугает: в течение жизни одна из восьми американских женщин — это порядка 12% — столкнется с опухолью молочной железы. Увидев, как четыре ее подруги в разное время заболели раком груди, в 1993 году Джилл Байден решила предпринять посильные шаги для решения этой проблемы.

Она основала в родном Делавере кампанию Biden Breast Health Initiative: за годы своего существования эта программа помогла более чем 10 тыс. школьниц узнать о ранней диагностики рака молочной железы. Также Джилл Байден всячески поддерживает исследования по профилактике и лечению этого заболевания и постоянно говорит о том, как важно направлять средства и силы в эту сферу.

Является примером для Мишель Обамы

В те времена, когда Джилл Байден была второй леди, а Мишель Обама — первой, две главные женщины Капитолия делали многое вместе. Например, Байден и Обама совместно запустили кампанию Joining Forces Initiative — эта инициатива направлена на то, чтобы давать семьям военных больше возможностей для обучения и интеграции в местные сообщества.

Мишель Обама восхищалась тем, как Джилл Байден совмещала все функции второй леди с обычной работой. «Джилл постоянно проверяет домашние задания. Это забавно, потому что я все время забываю — о, у нее же есть работа. И тут она достает эти тетрадки, и я говорю ей: «Посмотрите на нее, у нее есть нормальная работа! Расскажи мне, каково это — работать на обычной работе», — вспоминала Обама в интервью People Magazine.

Вернувшись в Капитолий, Джилл Байден, скорее всего продолжит начатое совместно с Мишель Обамой: эксперты считают, что двумя основными направлениями ее политики станут образование и социальная поддержка военных.