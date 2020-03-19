Что скажет Меган? Принц Гарри был тайно помолвлен с дочерью миллионера из Зимбабве



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Первой любовью 35-летнего принца Гарри была дочь миллионера из Зимбабве

Оказалось, что 34-летняя девушка едва не пошла к алтарю с внуком королевы

Роман принца Гарри и Челси Дэйви начался в 2004 году и длился шесть лет. Принц Гарри очень серьезно относился к этим отношениям и даже представил королеве Челси как свою невесту. Он был уверен, что нашел ту единственную, с которой свяжет жизнь.

По словам королевского биографа Кэти Николл, герцог Сассекский подарил Дэйви особенное украшение, символизирующее его желание жениться на ней.

«Гарри и Челси очень любили друг друга. На день рождения она получила от принца кольцо с голубым топазом», - цитирует Николл Express.uk.

Окончательным решением отказать Гарри для Дэйви послужила свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Девушка увидела, скольким пожертвовала герцогиня Кембриджская, поэтому не стала давать возлюбленному ложных обещаний, сообщили инсайдеры.