  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Свадьба Эммы Стоун сорвалась из-за коронавируса

    • Розсилка
    <p>31-летняя Эмма Стоун и ее жених были вынуждены отменить церемонию бракосочетания</p> <div></div> - Свадьба Эммы Стоун сорвалась из-за коронавируса

    31-летняя Эмма Стоун и ее жених были вынуждены отменить церемонию бракосочетания

    instagram.com/_emmastoneofficial_/

    Пара приняла решение из-за пандемии Covid -19

    Звезда фильма «Ла-Ла Ленд», 31-летняя Эмма Стоун была не готова проводить свадьбу с небольшим количеством гостей, поэтому отложила ее.

    Торжественное мероприятие должно было состояться в Лос-Анджелесе в прошлые выходные. Однако буквально за день до этого актриса сообщила гостям, что церемонии не будет. Эмма и Дэйв пока не назначили новую дату, потому что пандемия набирает обороты, сообщает Daily Mail.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Свадьба Эммы Стоун сорвалась из-за коронавируса
    Свадьба Эммы Стоун сорвалась из-за коронавируса
    Свадьба Эммы Стоун сорвалась из-за коронавируса
    Свадьба Эммы Стоун сорвалась из-за коронавируса
    Свадьба Эммы Стоун сорвалась из-за коронавируса
    Свадьба Эммы Стоун сорвалась из-за коронавируса
    instagram.com/_emmastoneofficial_/

    Ранее Кэти Перри и Орландо Блум перенесли дату свадьбы из-за коронавируса. Актер признался, что до встречи с певицей полгода не занимался сексом.

    Напомним, все больше звезд Голливуда сообщают о положительных тестах на коронавирус. Одним из первых был Том Хэнкс со своей супругой, которых, кстати, уже выписали из больницы. Недавно о заболевании сообщил актер Идрис Эльба, после коронавирус обнаружили у актера Кристофера Хивью, известного по сериалу «Игра престолов». Также опасный вирус подхватила украинская «девушка Бонда» Ольга Куриленко.

     Читайте также: Alyona Alyona вошла в рейтинг Forbes 30 Under 30
    Игра престолов свадьба вирус карантин новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ