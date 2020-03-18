Свадьба Эммы Стоун сорвалась из-за коронавируса



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31-летняя Эмма Стоун и ее жених были вынуждены отменить церемонию бракосочетания instagram.com/_emmastoneofficial_/

Пара приняла решение из-за пандемии Covid -19

Звезда фильма «Ла-Ла Ленд», 31-летняя Эмма Стоун была не готова проводить свадьбу с небольшим количеством гостей, поэтому отложила ее.

Торжественное мероприятие должно было состояться в Лос-Анджелесе в прошлые выходные. Однако буквально за день до этого актриса сообщила гостям, что церемонии не будет. Эмма и Дэйв пока не назначили новую дату, потому что пандемия набирает обороты, сообщает Daily Mail.

Ранее Кэти Перри и Орландо Блум перенесли дату свадьбы из-за коронавируса. Актер признался, что до встречи с певицей полгода не занимался сексом.

Напомним, все больше звезд Голливуда сообщают о положительных тестах на коронавирус. Одним из первых был Том Хэнкс со своей супругой, которых, кстати, уже выписали из больницы. Недавно о заболевании сообщил актер Идрис Эльба, после коронавирус обнаружили у актера Кристофера Хивью, известного по сериалу «Игра престолов». Также опасный вирус подхватила украинская «девушка Бонда» Ольга Куриленко.

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