Отец Меган Маркл умоляет дочь познакомить его с внуком



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Последний раз Меган Маркл общалась с отцом еще до свадьбы с принцем Гарри

Меган Маркл не виделась со своим отцом уже более двух лет

75-летний тесть принца Гарри Томас Маркл передал дочери свое последнее желание. О его желании публично заявил брат Меган, Томас Маркл-младший.

Мужчина умоляет герцогиню Сассекскую позволить дедушке увидеться с внуком. Через пару месяцев малышу Арчи исполнится год, но до сих пор никто из родственников Меган (кроме ее матери) не познакомился с ним. Томас просит сестру одуматься и исполнить последнюю волю пожилого отца. Отмечается, что состояние здоровья последнего оставляет желать лучшего.

Томас Маркл-младший уверен, что первый шаг к примирению должна сделать Меган. По его мнению, герцогине Сассекской нужно умерить свою спесь и поговорить с отцом хотя бы по телефону. Об этом сообщает британское издание Express.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

«Свяжись она с отцом раньше, сегодня мы бы проводили достаточно много времени в одной компании», - приводит слова брата Меган издание.

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