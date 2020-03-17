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    Жизнь

    Отец Меган Маркл умоляет дочь познакомить его с внуком

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    <p>Последний раз Меган Маркл общалась с отцом еще до свадьбы с принцем Гарри</p> <div></div> - Отец Меган Маркл умоляет дочь познакомить его с внуком

    Последний раз Меган Маркл общалась с отцом еще до свадьбы с принцем Гарри

    Меган Маркл не виделась со своим отцом уже более двух лет

    75-летний тесть принца Гарри Томас Маркл передал дочери свое последнее желание. О его желании публично заявил брат Меган, Томас Маркл-младший.

    Мужчина умоляет герцогиню Сассекскую позволить дедушке увидеться с внуком. Через пару месяцев малышу Арчи исполнится год, но до сих пор никто из родственников Меган (кроме ее матери) не познакомился с ним. Томас просит сестру одуматься и исполнить последнюю волю пожилого отца. Отмечается, что состояние здоровья последнего оставляет желать лучшего.

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    Отец Меган Маркл умоляет дочь познакомить его с внуком
    Отец Меган Маркл умоляет дочь познакомить его с внуком
    Отец Меган Маркл умоляет дочь познакомить его с внуком
    Отец Меган Маркл умоляет дочь познакомить его с внуком
    Отец Меган Маркл умоляет дочь познакомить его с внуком

    Томас Маркл-младший уверен, что первый шаг к примирению должна сделать Меган. По его мнению, герцогине Сассекской нужно умерить свою спесь и поговорить с отцом хотя бы по телефону. Об этом сообщает британское издание Express.

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    Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

    «Свяжись она с отцом раньше, сегодня мы бы проводили достаточно много времени в одной компании», - приводит слова брата Меган издание.

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    знаменитости Меган Маркл Принц Гарри
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