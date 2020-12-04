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    Жизнь

    Cупруги-блогеры захотели поделить при разводе аккаунт в Instagram

    • Розсилка
    Cупруги-блогеры захотели поделить при разводе аккаунт в Instagram

    Суд может привлечь представителя Instagram как третье лицо

    В Росси семья блогеров в стадии бракоразводного процесса захотела разделить аккаунт в Instagram. Об этом  сообщает РИА Новости. 

    По словам юристов, на аккаунт подписаны более миллиона человек, а ежемесячный доход от него превышает 300 тысяч рублей. «Они вели его совместно, но, по правилам Instagram, аккаунт должен быть оформлен на конкретного человека, поэтому он был оформлен на супругу», — отметил он.

    По словам адвоката, процесс усложняется тем, что в российском законодательстве нет определения такого цифрового актива, как аккаунт в соцсети. Он предположил, что в данном случае для решения проблемы суд может привлечь представителя Instagram как третье лицо. «Мы предложили суду проект соглашения, в котором регулируется, как будет администрироваться аккаунт и распределяться прибыль», — добавил юрист, выразив надежду, что документ утвердят.

     

    Теги: семья социальная сеть
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