Cупруги-блогеры захотели поделить при разводе аккаунт в Instagram

Суд может привлечь представителя Instagram как третье лицо

В Росси семья блогеров в стадии бракоразводного процесса захотела разделить аккаунт в Instagram. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам юристов, на аккаунт подписаны более миллиона человек, а ежемесячный доход от него превышает 300 тысяч рублей. «Они вели его совместно, но, по правилам Instagram, аккаунт должен быть оформлен на конкретного человека, поэтому он был оформлен на супругу», — отметил он.

По словам адвоката, процесс усложняется тем, что в российском законодательстве нет определения такого цифрового актива, как аккаунт в соцсети. Он предположил, что в данном случае для решения проблемы суд может привлечь представителя Instagram как третье лицо. «Мы предложили суду проект соглашения, в котором регулируется, как будет администрироваться аккаунт и распределяться прибыль», — добавил юрист, выразив надежду, что документ утвердят.