59-летний Антонио Бандерас вышел в свет сразу с двумя соблазнительными красотками (фото)



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Актер привлек к себе двойное внимание на премии года Vanity Fair Award в Мадриде

Бандерас признался, что новая возлюбленная существенно изменила его жизнь

Антонио Бандерас даже в 59 лет продолжает оставаться одним из самых привлекательных актеров. Сейчас Антонио уже не скрывает своего романа с 39-летней красавицей и банкиром Никол Кимпел. На днях они посетили премию года Vanity Fair Award в Мадриде.

Актер был неотразим в смокинге с бабочкой, а его спутница облачилась в черное платье в пол с откровенным декольте. Блондинка с удовольствием позировала с Бандерасом на коровой дорожке. Но также он пришел с еще одной девушкой. Второй его спутницей оказалась его взрослая дочь Стелла дель Кармен, которая стала настоящей роковой красавицей.