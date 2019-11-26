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    Шоу-биз

    59-летний Антонио Бандерас вышел в свет сразу с двумя соблазнительными красотками (фото)

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    <p>Актер привлек к себе двойное внимание на премии года Vanity Fair Award в Мадриде</p> <div></div> - 59-летний Антонио Бандерас вышел в свет сразу с двумя соблазнительными красотками (фото)

    Актер привлек к себе двойное внимание на премии года Vanity Fair Award в Мадриде

    Бандерас признался, что новая возлюбленная существенно изменила его жизнь

    Антонио Бандерас даже в 59 лет продолжает оставаться одним из самых привлекательных актеров. Сейчас Антонио уже не скрывает своего романа с 39-летней красавицей и банкиром Никол Кимпел. На днях они посетили премию года Vanity Fair Award в Мадриде.

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    59-летний Антонио Бандерас вышел в свет сразу с двумя соблазнительными красотками (фото)
    59-летний Антонио Бандерас вышел в свет сразу с двумя соблазнительными красотками (фото)
    59-летний Антонио Бандерас вышел в свет сразу с двумя соблазнительными красотками (фото)
    59-летний Антонио Бандерас вышел в свет сразу с двумя соблазнительными красотками (фото)
    59-летний Антонио Бандерас вышел в свет сразу с двумя соблазнительными красотками (фото)
    59-летний Антонио Бандерас вышел в свет сразу с двумя соблазнительными красотками (фото)
    59-летний Антонио Бандерас вышел в свет сразу с двумя соблазнительными красотками (фото)

    Актер был неотразим в смокинге с бабочкой, а его спутница облачилась в черное платье в пол с откровенным декольте. Блондинка с удовольствием позировала с Бандерасом на коровой дорожке. Но также он пришел с еще одной девушкой. Второй его спутницей оказалась его взрослая дочь Стелла дель Кармен, которая стала настоящей роковой красавицей.

     

    знаменитости актер шоу-бизнес
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