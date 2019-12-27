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    Жизнь

    Дело на $30 миллионов: Дочь Брюса Ли подала в суд на ресторан

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    <p>Шэннон Ли подала в суд и планирует получить около $30 миллионов компенсации</p> <div></div> - Дело на $30 миллионов: Дочь Брюса Ли подала в суд на ресторан

    Шэннон Ли подала в суд и планирует получить около $30 миллионов компенсации

    Женщина намерена прекратить незаконное использование образа ее отца

    Дочь знаменитого актера ввязывается в один скандал за другим. Все началось с фильма «Однажды в… Голливуде» режиссера Квентина Тарантино, женщина решила, что образ ее отца был показан неверно, и даже потребовала вырезать неподобающую сцену. Но Тарантино на уступки не пошел и Шэннон на время замолчала.

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    Дело на $30 миллионов: Дочь Брюса Ли подала в суд на ресторан
    Дело на $30 миллионов: Дочь Брюса Ли подала в суд на ресторан
    Дело на $30 миллионов: Дочь Брюса Ли подала в суд на ресторан
    Дело на $30 миллионов: Дочь Брюса Ли подала в суд на ресторан
    Дело на $30 миллионов: Дочь Брюса Ли подала в суд на ресторан
    Дело на $30 миллионов: Дочь Брюса Ли подала в суд на ресторан
    Дело на $30 миллионов: Дочь Брюса Ли подала в суд на ресторан

    Однако на днях стало известно, что гнев дочки мастера единоборств обрушился на сеть фастфуда Real Kungfu. Эти рестораны в своем логотипе используют образ Брюса Ли, что, по сути, незаконно. Шэннон Ли подала в суд и планирует получить около $30 миллионов компенсации, а также демонтаж всех фотографий ее отца, сообщает издание Associated Press.

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