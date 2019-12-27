Ким Кардашьян опубликовала фото всей семьи



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«Псалм просто идеальный ангелочек», – подписала фото Ким Кардашьян

Реалити-звезда восхитила поклонников трогательными фото

Ким Кардашьян опубликовала рождественский снимок с мужем Канье Уэстом и детьми (Норт, Чикаго, Сейнтом и Псалмом).

«Моя бедная малышка Норт не очень хорошо себя чувствовала в канун Рождества, но она так сильно хотела пойти на вечеринку! Сейнт же был готов веселиться. Чикаго мечтала увидеть эльфа. А Псалм просто идеальный ангелочек», – написала звезда.