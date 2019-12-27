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    Ким Кардашьян опубликовала фото всей семьи

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    <p>&laquo;Псалм просто идеальный ангелочек&raquo;, &ndash; подписала фото Ким Кардашьян</p> <div></div> - Ким Кардашьян опубликовала фото всей семьи

    «Псалм просто идеальный ангелочек», – подписала фото Ким Кардашьян

    Реалити-звезда восхитила поклонников трогательными фото

    Ким Кардашьян опубликовала рождественский снимок с мужем Канье Уэстом и детьми (Норт, Чикаго, Сейнтом и Псалмом).

     «Моя бедная малышка Норт не очень хорошо себя чувствовала в канун Рождества, но она так сильно хотела пойти на вечеринку! Сейнт же был готов веселиться. Чикаго мечтала увидеть эльфа. А Псалм просто идеальный ангелочек», – написала звезда.

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    Ким Кардашьян опубликовала фото всей семьи
    Ким Кардашьян опубликовала фото всей семьи
    Ким Кардашьян опубликовала фото всей семьи
    Ким Кардашьян опубликовала фото всей семьи
    Ким Кардашьян опубликовала фото всей семьи
    Ким Кардашьян опубликовала фото всей семьи
    Ким Кардашьян опубликовала фото всей семьи
    Ким Кардашьян опубликовала фото всей семьи
    Ким Кардашьян опубликовала фото всей семьи
    Ким Кардашьян опубликовала фото всей семьи
    Ким Кардашьян опубликовала фото всей семьи
    Ким Кардашьян опубликовала фото всей семьи

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