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    Шоу-биз

    Олег Скрипка и Кристина Соловий представят видеоклип на песню «Зима»

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    <p>Идея создать совместную песню возникла спонтанно, когда Олег услышал по радио музыку певицы</p> <div></div> - Олег Скрипка и Кристина Соловий представят видеоклип на песню «Зима»

    Идея создать совместную песню возникла спонтанно, когда Олег услышал по радио музыку певицы

    Режиссером клипа выступил Юрий Движон из Калифорнии. Он создал клип за один день

    24 января состоится одна из самых интересных премьер в новом году: двое талантливых украинских артистов - Олег Скрипка и Кристина Соловий представят совместный видеоклип на песню «Зима» из сольного альбома Олега Скрипки.

     «Мы решили продолжить зимние празднования и подарить нашим друзьям и сторонникам еще один волшебный вечер. По сей день мы готовим специальную программу: вас ждет яркое шоу, праздничная атмосфера и приятные сюрпризы!», – отметил Олег Скрипка.

    Идея создать совместную песню возникла спонтанно, когда Олег услышал по радио музыку певицы. Очарованный ее голосом, он предложил Кристине Соловий выполнить с ним песню. С первого дубля они записали чувственную и лирическую композицию, исполненную таинственных настроений, навеянных романтическим холодом зимы.

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