День рождения Богдана Ступки. Вспоминаем лучшие цитаты великого актера (фото)

Ступка сыграл более 100 ролей в кино и более 50 на сцене

Сегодня, 27 августа, легендарному актеру Богдану Ступке исполнилось бы 80 лет.

С 1999 по 2001 годы Ступка был министром культуры Украины. С 2001 занимал должность руководителя Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Киеве.

Актер сыграл более 100 ролей в кино и более 50 на сцене.

Дебютная роль Ступки - Орест Звонарь в фильме Юрия Ильенко «Белая птица с черной отметиной» (1971).

В списке ролей Богдана Ступки много исторических фигур: гетманы Иван Брюховецкий («Черная рада»), Иван Мазепа («Молитва за гетмана Мазепу»), Богдан Хмельницкий («Огнем и мечом»), а также Чингисхан («Тайна Чингисхана») и много других.

Сыграл главную роль в фильме российского режиссера Владимира Бортко «Тарас Бульба», премьера которого состоялась в 2009 году.

Давайте вспомним самым красноречивые цитаты великого человека и художника.

«Я не люблю войну, потому что с детства боюсь стрельбы. Мне было всего три года, но я хорошо ее помню. Помню, как немцы давали детям шоколад. Как предупреждали: сейчас тут начнется битва, уходите из домов. И теперь всю жизнь меня преследует страх. Этот страх иногда заставлял меня драться, идти против больших людей. Возможно, именно из-за него я и пошел в кино. Ведь в кино ты легко можешь спрятаться - это не ты, это всегда кто-то другой».

«Делай дело честно, с душой - и твое к тебе придет ... Но это не значит, что уже завтра появяться золотые горы».

«Господу Богу все хорошо удалось - и рождение человека, и юность, и зрелость. А вот старость - нет. Идешь по улице, а ноги подкашиваются. И думаешь: еще недавно бегал, куда все делось? Ведь в человеке только тело стареет, а душа остается молодой».

«Мне все говорят: «Богдан, ты помешался на своих украинцах». А я вот недавно выяснил, что семья Фрейда была родом из Украины, из города Тысменица. Поехал туда. Вот, говорю, ведь Фрейд из ваших мест! А они без понятия. Сидят все и норковые шубы шьют...».

«Шекспир сказал:« Мир - театр и мы все в нем актеры ». А Сковорода еще дополнил, сказал: «И каждый играет ту роль, на которую его поставили». Я думаю, это правильно».