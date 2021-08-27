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    День рождения Богдана Ступки. Вспоминаем лучшие цитаты великого актера (фото)

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    В списке ролей Богдана Ступки много исторических фигур Фото: из открытых источников - День рождения Богдана Ступки. Вспоминаем лучшие цитаты великого актера (фото)

    В списке ролей Богдана Ступки много исторических фигур

    Фото: из открытых источников

    Ступка сыграл более 100 ролей в кино и более 50 на сцене

    Сегодня, 27 августа, легендарному актеру Богдану Ступке исполнилось бы 80 лет.

    С 1999 по 2001 годы Ступка был министром культуры Украины. С 2001 занимал должность руководителя Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Киеве.

    Актер сыграл более 100 ролей в кино и более 50 на сцене.

    Дебютная роль Ступки - Орест Звонарь в фильме Юрия Ильенко «Белая птица с черной отметиной» (1971).

    В списке ролей Богдана Ступки много исторических фигур: гетманы Иван Брюховецкий («Черная рада»), Иван Мазепа («Молитва за гетмана Мазепу»), Богдан Хмельницкий («Огнем и мечом»), а также Чингисхан («Тайна Чингисхана») и много других.

    Сыграл главную роль в фильме российского режиссера Владимира Бортко «Тарас Бульба», премьера которого состоялась в 2009 году.

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    День рождения Богдана Ступки. Вспоминаем лучшие цитаты великого актера (фото)
    День рождения Богдана Ступки. Вспоминаем лучшие цитаты великого актера (фото)
    День рождения Богдана Ступки. Вспоминаем лучшие цитаты великого актера (фото)
    День рождения Богдана Ступки. Вспоминаем лучшие цитаты великого актера (фото)
    День рождения Богдана Ступки. Вспоминаем лучшие цитаты великого актера (фото)

    Давайте вспомним самым красноречивые цитаты великого человека и художника.

    «Я не люблю войну, потому что с детства боюсь стрельбы. Мне было всего три года, но я хорошо ее помню. Помню, как немцы давали детям шоколад. Как предупреждали: сейчас тут начнется битва, уходите из домов. И теперь всю жизнь меня преследует страх. Этот страх иногда заставлял меня драться, идти против больших людей. Возможно, именно из-за него я и пошел в кино. Ведь в кино ты легко можешь спрятаться - это не ты, это всегда кто-то другой».

    «Делай дело честно, с душой - и твое к тебе придет ... Но это не значит, что уже завтра появяться золотые горы».

    «Господу Богу все хорошо удалось - и рождение человека, и юность, и зрелость. А вот старость - нет. Идешь по улице, а ноги подкашиваются. И думаешь: еще недавно бегал, куда все делось? Ведь в человеке только тело стареет, а душа остается молодой».

    «Мне все говорят: «Богдан, ты помешался на своих украинцах». А я вот недавно выяснил, что семья Фрейда была родом из Украины, из города Тысменица. Поехал туда. Вот, говорю, ведь Фрейд из ваших мест! А они без понятия. Сидят все и норковые шубы шьют...».

    «Шекспир сказал:« Мир - театр и мы все в нем актеры ». А Сковорода еще дополнил, сказал: «И каждый играет ту роль, на которую его поставили». Я думаю, это правильно».

    Теги: кино актер театр новости
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    День рождения Богдана Ступки. Вспоминаем лучшие цитаты великого актера (фото)