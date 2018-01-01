День рождения Кевина Коснера. Топ-5 фильмов актера

Фильмы, котрые принесли актеру всемирную известность

Сегодня, 18 января, 63 года исполняется знаменитому голливудскому актеру и режиссеру Кевину Костнеру. За свою карьеру он удостоился множества престижнейших кинонаград, среди которых «Эмми», «Сезар», «Серебряный медведь» Берлинале, а также по два «Оскара» и «Золотых глобуса». В

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Кевин Костнер

Фильмы, котрые принесли актеру всемирную известность

Сегодня, 18 января, 63 года исполняется знаменитому голливудскому актеру и режиссеру Кевину Костнеру. За свою карьеру он удостоился множества престижнейших кинонаград, среди которых «Эмми», «Сезар», «Серебряный медведь» Берлинале, а также по два «Оскара» и «Золотых глобуса».

В университете в Фулертоне он изучал маркетинг и финансы. Однако параллельно посещал театральную студию. После окончания ВУЗа он начал работать по специальности, в свободное время ходя на кастинги.

Свою первую роль в кино он получил в 1981 году в малобюджетной ленте «Дикий пляж». А настоящей известности он добился после появления в картинах «Неприкасаемые» и «Нет выхода», которые вышли на экраны в 1987 году. Именно они обеспечили доверие к артисту и убедили продюсеров, что этому артисту можно доверять самые масштабные кинопроекты. Именно после этого появились лучшие фильмы Костнера, которые «Главком» и вспоминает в связи с днем рождения актера:

Телохранитель

Бывший сотрудник службы безопасности президента Рейгана, Фрэнк Фармер, не может простить себе, что в его отсутствие на главу страны было совершено покушение. Первоклассный специалист своего дела, он, несмотря на уговоры коллег, оставляет службу. Спустя время за большой гонорар он все-таки соглашается взять новую клиентку – известную поп-певицу Рэйчел Мэррон, которая получает анонимные письма с угрозами. В начале между героями возникает резкая антипатия, но сближающая их опасность постепенно переводит ее в любовь. Фрэнк понимает, что его чувства мешают ему работать.

Скрытые фигуры

Во время космической гонки между США и СССР, NASA обнаруживает группу талантливых афроамериканок-математиков, не задействованных ни в каких операциях. Кэтрин Джонсон, Дороти Вон и Мэри Джексон стали участницами одной из величайших операций в истории США. Благодаря их вычислениям, Джон Гленн стал первым американским астронавтом, совершившим орбитальный космический полет.

Поле чудес

Главный герой фильма – обычный фермер из Айовы Рей Кинселли. Он занимается тем, что выращивает кукурузу, но однажды таинственный голос настойчиво просит Рея на месте его сельскохозяйственных угодий построить бейсбольное поле. Рей вспоминает, что его покойный отец очень любил эту игру и поэтому решает сделать то, что его просят. Когда поле было готово на нем стали появляться призраки бывших легендарных игроков. Рей не только не испугался, но и решил повести свое собственное расследование происходящего.

Совершенный мир

Батч Хейнс и его партнер Терри Паг — преступники. Не питая друг к другу особой симпатии, они тем не менее объединяются, чтобы сбежать из тюрьмы Хантсвиль. Первым делом, вырвавшись на свободу, они похищают юного Филиппа Перри. Во время их побега через прерии Техаса, Батч и Филипп понимают, что между ними много общего. Их обоих не пускают в идеальный мир. Мать Филиппа - приверженка особой религии, которая запрещает ребенку встречать Хэллоуин и Рождество, и вообще быть нормальным мальчиком. Батч начинает рассказывать ему о своем опыте, прививать моральные ценности и свои представления о жизни. В это время их преследуют техасский рейнджер Рэд и криминалист Салли Гербер.

Танцующий с волками

Действия фильма происходят в США во времена Гражданской войны. Джон Данбар — американский лейтенант, после ранения переводится по службе в более тихое место. Новое место его службы – это отдаленный маленький форт. Обстоятельства сложились не наилучшим образом для главного героя. В форте он остался совсем один и ему придется выживать в условиях суровой природы. Там он знакомится с индейским племенем, находит новых друзей. Он восхищается образу жизни индейцев, но цивилизация всё равно ещё напомнит о себе...