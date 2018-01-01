Вакарчук назвал свои любимые места во Львове

Артист поделился теплыми историями из своего любимого города

Лидер группы «океан Эльзы» Святослав Вакарчук перечислил любимые места в своем родном Львове. Он отметил, что именно эти локации наилучшим образом передают атмосферу города. Среди всех туристических улиц артист отмечает именно улицу Армянскую, где находится один из старейших и красивейших храмов города – Армянская церковь.



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Святослав Вакарчук

Артист поделился теплыми историями из своего любимого города

Лидер группы «океан Эльзы» Святослав Вакарчук перечислил любимые места в своем родном Львове. Он отметил, что именно эти локации наилучшим образом передают атмосферу города.

Среди всех туристических улиц артист отмечает именно улицу Армянскую, где находится один из старейших и красивейших храмов города – Армянская церковь.

«Обязательно походите вокруг и зайдите внутрь. Кстати, именно там снимали эпизоды фильма «Три мушкетера». Еще одна причина любви к этой улице – там поселилось художественное объединение «Дзига». Одно из первых продюсерских агентств Львова. Именно они заплатили первый в истории группы «Океан Эльзы» гонорар за выступление в клубе «Лялька». Так культовое место для поколения 1990-х. Как сейчас помню, мы получили тогда 70 долларов за каждое выступление», – вспоминает музыкант.

Еще одной атмосферной улицей города является Староеврейская, которая находится с противоположенной стороны от площади Рынок.

«На ней, во-первых, очень вкусная кофейня «Кондитерская». Она одна из первых начала делать вкусную львовскую кондитерку. На Староеврейской был и магазин музыкальных инструментов, где «Океан Эльзы» впервые приобрел серьезные инструменты. Мы выиграли грант Фонда Возрождения и на эти деньги купили музыкальные инструменты. Это был 1996 или 1997 год», – рассказывает Вакарчук.

А для активного отдыха музыкант советует посетить Стрыйский парк. «Он очень красивый и ухоженный – чем-то напоминает тот, что в венском дворце Шенбрунн. Это место, где я в детстве много гулял, потому что жил неподалеку», – добавил музыкант.

Джерело: 24 канал