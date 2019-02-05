День рождения Криштиану Роналду: соблазнительные фотосессии футболиста

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отмечает свой день рождения. Форварду сборной Португалии исполнилось 34 года

Криштиану Роналду родился 5 февраля 1985 года. С 2003 года Криштиану Роналду начал играть за «Манчестер Юнайтед». Примечательно, что парень сразу получил футболку с номером 7. Ранее «семерку» носили признанные мэтры мирового футбола: Брайан Робсон, Эрик Кантона, Джордж Бест и Дэвид Бекхэм. Понимая, что удостоился такой чести, футболист не подвел команду, оправдывая возложенные надежды.

С 2008-го самый высокооплачиваемый футболист «Манчестер Юнайтед» стал капитаном команды. Первая игра в качестве капитана была против игроков «Болтон Уондерерс».

Постепенно португальский футболист стал лучшим игроком клуба. В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду получил свои первые награды – «Золотую бутсу» и «Золотой мяч».

Далее последовал переход игрока в испанский «Реал». Трансфер Роналду обошелся мадридскому клубу в £80 млн ($ 104 млн). Переход в испанский коллектив сделал из Роналду самого высокооплачиваемого футболиста в мире.

30 сентября 2015 года Роналду забил 500-й гол в карьере, снова став лучшим бомбардиром клуба. Португалец сумел поразить ворота соперников 324 раза в 308 играх, обойдя легендарного Рауля, который забил 323 мяча в 741 игре.

В 2016 году в испанских СМИ появилась информация о том, что Криштиану Роналду уходит из «Реала». Но тогда сообщения прессы не подтвердились, ведь в ноябре 2016-го Криштиану подписал очередной 5-летний контракт с мадридским клубом. Игрок в интервью журналистам не раз отмечал, что рад носить форму сливочных, как сам он считает, лучшего клуба планеты, а также хотел бы завершить спортивную карьеру в мадридском «Реале».

Главной и шокирующей новостью 2018 года стал переход Криштиану Роналду из «Реал Мадрида» в «Ювентус». Решение о трансфере, стоимость которого составила € 112 млн, было принято по просьбе самого футболиста.

Соглашение с Роналду рассчитано до 30 июня 2022 года при зарплате € 30 млн в год. Этот трансфер стал самым дорогим в истории итальянских клубов.