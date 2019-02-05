Даррен Крисс празднует день рождения. Лучшие роли актера

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nathanjohnsonphotography.com

Появившись на телеэкране в роли красавчика-гомосексуалиста с романтической сюжетной линией, Даррен Крисс покорил сердца не только юных девушек, но и молодых людей нетрадиционной ориентации

Жизнь Даррена Крисса началась 5 февраля 1987 года в солнечной Калифорнии, США.

Популярности Крисс достиг благодаря съемкам в телесериалах. Начало карьеры телезвезды положено в 2009 году, когда молодой человек снялся в нескольких эпизодах фэнтези-драмы «Иствик».

Прорывом и стремительным взлетом карьеры актера стала для Даррена роль Блейна Андерсона в музыкальном многосерийном фильме «Хор». Персонаж появляется во втором сезоне телепроекта, вышедшем на экраны в 2010 году.

После нашумевшей роли Криссу удалось избежать участи актера одного типажа. Молодой человек появился в эпизодах «Американской истории ужасов» в сезоне «Отель».

Кроме того, он воплотил на экране фантастический персонаж Музыкального мастера в сериале о кузине Супермена «Супергерл». Эта же роль сыграна им в кроссовере «Флэш», где также отметились коллеги по «Хору» Грант Гастин и Мелисса Бенойст.

В 2018 году Даррен появился на экранах в роли убийцы Эндрю Кьюнена в очередном сезоне «Американской истории преступлений». Сюжет рассказывает о предполагаемых авторами обстоятельствах убийства Джанни Версаче.

Помимо актерской карьеры, Крисс выступает в благотворительных концертах, высказывается за поддержку прав сексуальных меньшинств и остается сторонником ЛГБТ-сообщества. В частности, актер входит в организацию, ведущую деятельность по предотвращению суицида среди геев, лесбиянок и трансгендеров.