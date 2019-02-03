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    День рождения Айли Фишер: лучшие фотосессии актрисы

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    День рождения Айли Фишер: лучшие фотосессии актрисы
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    Айла родилась 3 февраля 1976 года на территории столицы государства Оман, расположенного в Юго-западной Азии

    Айла Фишер — шотландка, которая родилась в Омане, выросла в Австралии и сделала карьеру на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе.

    В 18 лет вместе с мамой Айла Фишер попробовала перо, написав романы «Околдованные» и «Обольщенные известностью», однако в дальнейшем осталась верна телевидению. И, как оказалось, не зря. Юная Айла в 1996 году выиграла в номинации «Самая популярная актриса».

    Успех вдохновил девушку оставить родной дом и отправиться за океан покорять Старый свет. Фишер училась в театре-школе искусств в Париже, а позже играла в театрах Великобритании.

    Шаг за шагом Фишер удалось покорить Запад. Ее роль в комедии «Незваные гости» с Винсом Воном и Оуэном Уилсоном принесла победу в номинации «Прорыв года» на церемонии кинонаград MTV Movie Awards.

    Но настоящий звездный час ждал Айлу позже, когда в 2009 году актрисе досталась главная роль в экранизации книги английской писательницы Софи Кинселлы «Шопоголик». Кассовые сборы в США составили 45 миллионов долларов. С тех пор в фильмографии Айлы Фишер одни хиты: «Руки-ноги за любовь», «Холостячки», «Иллюзия обмана», «Великий Гэтсби».

    В Сиднее на одной из вечеринок Фишер впервые встретилась с английским комиком Сашей Бароном Коэном. Молодые люди увлеклись друг другом, и уже через два года пара обручалась.

    Осенью 2007 года на свет появился их первенец – дочь Олив. Прежде чем заключить брак с Коэном Айла приняла иудаизм, окончив трехлетнюю процедуру перехода только в начале 2007 года. Актриса взяла новое имя Айяла, которое в переводе с иврита переводится как «лань».

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    Официальная церемония бракосочетания состоялась в Париже 15 марта 2010 года. Уже в августе 2010 года в семье появился второй ребенок – дочь Элула Лотти Мириам.

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