День рождения русской блогерши закончился тремя смертями



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Блогерша Диденко Екатерина с мужем и детьми

На место празднования прибыли четыре бригады скорой медицинской помощи

Российская блогерша Екатерина Диденко, известная как «аптечный Ревизорро», едва не погибла 28 февраля во время празднования своего дня рождения с друзьями в банном комплексе в Москве. Хотя сама Диденко выжила, погибли ее 32-летний муж Валентин Диденко и двое друзей, в общем пострадали семь человек.

Муж блогерши Диденко решил устроить ей эффектную вечеринку в честь 26-летия и для создания праздничного антуража высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда в разгар празднования.

Лед должен был превратиться в эффектную пару. Так и произошло, но при этом произошла химическая реакция и из кубиков льда начал активно выделяться углекислый газ. Поскольку он тяжелее воздуха, дым сконцентрировался на поверхности воды и попал в дыхательные пути тех, кто решил искупаться.

Когда гости прыгнули в воду, то начали синеть и терять сознание. Люди, которые находились в воде, получили сильные химические ожоги легких.

За мгновение до смерти:

На место празднование прибыли четыре бригады скорой медицинской помощи. Сначала СМИ сообщили о смерти Екатерины Диденко, однако впоследствии блогерша это опровергла, записав видеообращение. При этом ее муж попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, где и умер.

Всего участие в праздновании принимали 18 человек. Среди них - беременная сестра именинницы - Анна Диденко. Ей тоже оказывали помощь.

Видеообращение Екатерины Диденко:

Заметим, что работники сауны предупреждали Валентина, что в помещении опасно применять такое количество сухого льда, но он проигнорировал их слова.