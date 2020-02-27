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    Шоу-биз

    Умер американский писатель Клайв Касслер

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    <p>Кроме литературы, Клайв Касслер увлекался мореплаванием, поиском и подъемом затонувших кораблей</p> <div></div> - Умер американский писатель Клайв Касслер

    Кроме литературы, Клайв Касслер увлекался мореплаванием, поиском и подъемом затонувших кораблей

    Писателю было 88 лет

    Американский писатель Клайв Касслер умер в возрасте 88 лет. Об этом его жена сообщила в Facebook. Причина смерти не уточняется.

    Писатель умер 24 февраля.

    Клайв Касслер выпустил первый роман «Средиземноморский пират» в 1973 году.

    Популярность автору принесла его третья книга «Поднять Титаник», которая была экранизирована в 1980 году. Также он известен по роману 1992 года «Сахара», фильм по которому был выпущен в 2005 году. Все три книги вошли в серию «Дирк Питт», также в библиографии Касслер есть циклы «Досье Нума», «Хроники «Орегона», «Исаак Белл» и «Приключения Фарго».

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