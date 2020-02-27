Умер американский писатель Клайв Касслер
Кроме литературы, Клайв Касслер увлекался мореплаванием, поиском и подъемом затонувших кораблей
Писателю было 88 лет
Американский писатель Клайв Касслер умер в возрасте 88 лет. Об этом его жена сообщила в Facebook. Причина смерти не уточняется.
Писатель умер 24 февраля.
Клайв Касслер выпустил первый роман «Средиземноморский пират» в 1973 году.
Популярность автору принесла его третья книга «Поднять Титаник», которая была экранизирована в 1980 году. Также он известен по роману 1992 года «Сахара», фильм по которому был выпущен в 2005 году. Все три книги вошли в серию «Дирк Питт», также в библиографии Касслер есть циклы «Досье Нума», «Хроники «Орегона», «Исаак Белл» и «Приключения Фарго».