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    Жизнь

    Дэниэл Крэйг вернулся на съемки нового Бонда после операции

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    Дэниел Крэйг - Дэниэл Крэйг вернулся на съемки нового Бонда после операции
    Дэниел Крэйг

    Несколько недель назад актер серьезно повредил ногу

    Голливудская звезда, актер Дэниэл Крэйг благополучно вернулся на съемочную площадку очередной, уже 25-й по счету серии фильма о британском агенте Джеймсе Бонде после перенесенной операции, пишет Daily Mail.

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    Дэниел Крэйг в роли Джеймса Бонда
    Дэниэл Крэйг вернулся на съемки нового Бонда после операции
    Дэниэл Крэйг вернулся на съемки нового Бонда после операции
    Дэниэл Крэйг вернулся на съемки нового Бонда после операции
    Дэниэл Крэйг вернулся на съемки нового Бонда после операции
    Дэниэл Крэйг вернулся на съемки нового Бонда после операции
    Дэниэл Крэйг вернулся на съемки нового Бонда после операции
    Дэниэл Крэйг вернулся на съемки нового Бонда после операции
    Дэниэл Крэйг вернулся на съемки нового Бонда после операции
    Дэниэл Крэйг вернулся на съемки нового Бонда после операции
    Дэниэл Крэйг вернулся на съемки нового Бонда после операции

    Напомним, артист получил травму ноги еще несколько недель назад, в самом начале съемочного процесса, который шел на Ямайке. Тогда, по словам членов съемочной группы артисту показалось, что он сильно вывихнул ногу. Однако, боли были настолько сильными, что работать в кадре он не смог. Практически сразу стало понятно, что Крэйгу потребуется длительное лечение.

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    артист актер
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